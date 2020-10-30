Galaxy Watch Active 2 تحصل على ميزة Voice Support مع التحديث الأخير

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للساعة الذكية Galaxy Watch Active 2، وهو التحديث الذي يجلب معه مجموعة من الإصلاحات الأمنية وإحدى الميزات التي كانت حصرية للساعة الذكية Galaxy Watch 3، وهي Voice Support أثناء التمارين.
هذا التحديث يحمل البنية رقم R820UXXU1CTJ5/R820OXA1CTJ5، ويبلغ حجمه 61 ميغابايت. وبالعودة إلى ميزة الدعم الصوتي ( Voice Support )، فمن الممكن تفعيلها أو تعطيلها، وهي تساعد في الأساس أثناء الركض أو السباحة من خلال إخبارك عما إذا كان يتوجب عليك التمرين بقوة أكبر أو الهدوء. هذه الميزة تحلل نبضك وتربطه بالسرعة والبيانات الأخرى، ومن الناحية النظرية يجب أن تساعدك في الحصول على تدريب أفضل مع إجهاد أقل ووقت للتعافي.
هذا التحديث يقوم أيضًا بإصلاح مشاكل إستقرار إتصال البلوتوث، وبعض الأخطاء الطفيفة، والتحسينات الشاملة لبعض الميزات. هذا التحديث متوفر حاليًا في كوريا الجنوبية ومن المفترض أن يصل إلى الملاك الأخرين للساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 قريبًا.
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