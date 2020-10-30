Vivo تؤكد رسميًا حلول واجهة Origin OS محل واجهة Funtouch OS

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنتشرت أخبار مفادها أن شركة Vivo تستعد لإستبدال واجهة Funtouch OS في هواتفها الذكية بواجهة جديدة تُطلق عليها إسم Origin OS. تم تعريف هذا المشروع على أنه تغيير شامل لواجهة Funtouch OS، الآن لدينا تأكيد رسمي من شركة Vivo نفسها والتي أوضحت لنا أن واجهة Origin OS موجودة بالفعل بفضل العديد من المنشورات في حسابها الرسمي على منصة WeChat.

من المتوقع أن يتم عرض واجهة Origin OS الجديدة لأول مرة في اليوم 19 نوفمبر، وهو اليوم الذي تخطط شركة Vivo لتعقد فيه مؤتمرها السنوي للمطورين VDC 2020. هناك سنرى ما تخبئه لنا شركة Vivo مع واجهة Origin OS الجديدة، وقد نرى أيضًا الهاتف Vivo X60 القادم والذي أوضحت الشائعات السابقة أنه سيصدر في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر.

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ووفقًا للشائعات السابقة، فإن واجهة Origin OS ستأتي مع تحسينات كبيرة مقارنة مع واجهة Funtouch OS الحالية. يبدو أنه سيتم إعادة برمجتها من الصفر أيضًا. ووفقا للمسرب الصيني البارز Digital Chat Station، فقد أوضح سابقًا أن واجهة Origin OS ستُصبح واحدة من أفضل واجهات الأندرويد المتوفرة في السوق.