تطبيق HeyMelody يتيح لك تحديث سماعات OnePlus و Oppo الخاصة بك

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإصدار النسخة التجريبية من تطبيق HeyMelody، وهو التطبيق الذي يمكن إستخدامه لتحديث نظام التشغيل للعديد من السماعات اللاسلكية الحقيقية الخاصة بها. يكمن الإختلاف الرئيسي بينه وبين تطبيق OnePlus Buds في توفير دعم أوسع.

يدعم تطبيق HeyMelody كل من OnePlus Buds و OnePlus Buds Z، فضلا عن بعض السماعات التابعة لشركة Oppo، مثل سماعات Oppo Enco W51 و Oppo Enco X. يمكنك إستخدام التطبيق لربط السماعات مع الهاتف، والتحقق من مستويات البطارية، وبالطبع تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها.

لكن الدعم الأوسع لا يعني فقط دعم المزيد من السماعات، فهذا التطبيق يعمل على المزيد من الهواتف الذكية أيضًا. لا يمكن تثبيت تطبيق OnePlus Buds إلا على الهواتف الذكية الخاصة بالشركة وعلى الطرازات الأحدث فقط، فأي طراز أقدم من OnePlus 6 لن يكون بمقدوره تشغيل تطبيق OnePlus Buds.

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في المقابل، يعمل تطبيق HeyMelody على الهواتف الذكية التابعة للعلامات التجارية الأخرى، بما في ذلك الأجهزة القديمة لشركة OnePlus نفسها. هو يتطلب وجود نظام Android 6.0 Marshmallow أو إصدار أعلى.