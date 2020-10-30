شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خوارزمية تحول صور السيلفى إلى وجوه زومبى.. شاهد المشاهير بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - درب الخبراء خوارزمية على مئات من وجوه الزومبى، حيث يمكنها أن تحول صور السيلفى إلى جثث متعطشة للدماء بمجرد تحميلها على موقع إلكترونى، فسيضع الناس فى جميع أنحاء العالم قريبًا مكياجًا مخيفًا وأقنعة مرعبة وأزياء مخيفة احتفالا بعيد الهالوين، لكن الخوارزمية قادرة على تحويلك إلى زومبى يأكل اللحم فى ثوانٍ فقط.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتمد موقع الويب، المسمى MakeMeAZombie، على قدرة أداة Toonify لتحويل الصور الشخصية إلى رسوم متحركة، ولكن تم إعادة تصميمه لجعل المستخدمين يبدون مثل الزومبى.

جو بايدن

كما تم تدريب الخوارزمية على عينة من 300 صورة من الإنترنت لأشخاص يضعون أقنعة الزومبى والمكياج، والتى تم دمجها بعد ذلك مع صور لوجوه بشرية تقليدية لتعليمها كيفية رسم خريطة الملامح الخاصة بالزومبى، وتُظهر الصورة الناتجة شخصًا بعيون خرزية غاضبة، وفم من الأسنان المتعفنة والجلد الذي يبدو أنه يتحلل.

يعد MakeMeAZombie هو من أفكار جوش براون كرامر، كبير مستشارى علوم البيانات لمطور Ocuvera الطبى للذكاء الاصطناعى ومقره لينكولن، ويعمل على النظام منذ ما يقرب من عام.

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إيلون ماسك وتطلب المشروع من كرامر إقران 50000 صورة لوجوه بشرية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع وجوه الزومبي المقابلة. وقال كرامر لـ Silicon Prairie News ، واصفًا أصل مشروعه: "لقد بدأت في محاولة تحويل الناس إلى كلاب، ثم خطرت على أحد أصدقائي فكرة عمل مخلوقات الزومبي، والتي بدت أكثر روعة، وكأنها ستكون ممتعة جدًا لعيد الهالوين".



ترامب جمع كامر مجموعة بيانات الزومبي من 300 صورة لأشخاص يمثلون "الجثث" الحية من جوجل و Pintrest، وتم إدخال هذه الصور بعد ذلك في الشبكة العصبية StyleGan2، وهو نظام صممته شركة NVIDIA، وهي شركة حوسبة أمريكية تعمل بالذكاء الاصطناعي.



كيم كاردشيان

وعلم كرامر الخوارزمية كيفية رسم خرائط الوجوه باستخدام 50000 زوج من الوجوه البشرية والزومبي، وتجعل الخوارزمية التي أنشأها الفريق صورًا للشخصيات الشهيرة تبدو وكأنها شيء من فيلم رعب، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية.

جمع مجموعة بيانات الزومبي من 300 صورة لأشخاص يمثلون الجثث الحية من جوجل و Pintrest، وتم إدخال هذه الصور بعد ذلك في الشبكة العصبية StyleGan2، وهو نظام صممته شركة NVIDIA، وهي شركة حوسبة أمريكية تعمل بالذكاء الاصطناعي.