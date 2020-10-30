الإعلان رسميًا عن الهاتف LG K92 5G مع الدعم لشبكات 5G، ويُكلف 400$

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عام، كان الحصول على هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G يعني أنه يتوجب عليك دفع نحو 1000 دولار أمريكي، ولكن منذ عدة أشهر بدأنا نرى المزيد والمزيد من الهواتف الذكية المتوافقة مع الجيل الجديد من الشبكات تشق طريقها إلى السوق بأسعار منخفضة للغاية، وأحدث هاتف ذكي يصل إلى السوق من هذه الفئة هو LG K92 5G الذي أعلنت عنه شركة LG للتو.

الهاتف LG K92 5G الجديد من شركة LG متاح حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 400 دولار أمريكي فقط مع العلم بأنه يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 690، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C.

الهاتف LG K92 5G الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع فلاش رباعي، ومع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10.

كما سبق وأشرنا، فالهاتف LG K92 5G الجديد متوفر حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيشق طريقه إلى الأسواق الأخرى ولو كان ذلك تحت إسم مختلف أم لا، ولكن نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا ببعض المستجدات بهذا الشأن.