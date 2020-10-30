الهاتف Oppo K7x 5G قادم في اليوم 4 نوفمبر مع بطارية كبيرة

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Oppo بإطلاق هاتف جديد كجزء من سلسلة هواتفها الذكية المتوسطة Oppo K Series يُدعى Oppo K7x 5G. تم تحديد موعد الإعلان الرسمي في 4 نوفمبر، وبينما لا نعرف أي شيء عن مواصفاته التقنية، فالشركة تقول أنه سيمتاز بـ ” الكثير والكثير من القوة “.

يمكننا أن نرى بوضوح وحدة الكاميرا المستطيلة الشكل في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف، ولكن حتى عندما نتلاعب بسطوع الصورة، لا يمكننا تحديد عدد الكاميرات المدمجة في تلك الوحدة أو تخطيطها.

تشير الشائعات إلى أن هذا الهاتف ظهر سابقًا في موقع هيئة الإتصالات الصينية المعروفة إختصارًا بإسم TENAA تحت الإسم الرمزي Oppo PERM00 مع شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومع بطارية بسعة 5000mAh، ولكن المعلومات المتوفرة لم تذكر لنا شيئًا عن معدل الشحن السريع. نتوقع أن يكون Oppo K7x 5G بديلاً إقتصاديًا للهاتف Oppo K7 5G العادي الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق والذي يُكلف ما يُعادل 285 دولار أمريكي.