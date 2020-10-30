الكشف عن التصميم الأحدث لـ Galaxy S21 Ultra، وهناك كاميرا إضافية في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين من المتوقع أن يتم إطلاق تشكيلة Galaxy S21 Series في وقت مبكر عن المعتاد، فيبدو أنه التصميم لا يزال يخضع لبعض التغييرات. وعلى ذكر ذلك، فقد عاد إلينا المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks مع صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا الهاتف Galaxy S21 Ultra مع تصميم مُعدل قليلاً على مستوى الكاميرا الرئيسية.

في البداية، وحدة الكاميرا لا تزال تحتفظ بنفس التصميم الذي رأيناه في الصور الحاسوبية التي تم تسريبها في الفترة الماضية، ولكن في الصور الحاسوبية الجديدة نلاحظ تواجد عنصر إضافي في الخلف. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا العنصر عبارة عن كاميرا أو مستشعر. وضع في إعتبارك أيضًا أنه تم تغيير موضع الفلاش LED قليلاً كذلك.

وفقا للشائعات، فالهاتف Galaxy S21 Ultra سيأتي مع مستشعر بدقة 108 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية ومستشعر بدقة 40 ميغابكسل في الكاميرا الأمامية على غرار الهاتف Galaxy S20 Ultra الحالي. ومع ذلك، فلا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الكاميرات قد حصلت على ترقيات غير متعلقة بالدقة، كما أنه لا يزال من غير المعروف ما هو دور الكاميرات الأخرى.

الصورة المسربة السابقة للهاتف Galaxy S21 Ultra

أما وقد قلنا ذلك، فمن الواضح أن الهاتف Galaxy S21 Ultra سيحصل على كاميرا إضافية مقارنة مع Galaxy S20 Ultra. الشركات المصنعة الأخرى بدأت تقوم بتضمين إثنتين من الكاميرات المقربة في هواتفها الذكية الرائدة، وبالتالي ليس من الصعب تخيل سامسونج تقوم بنفس الشيء.