سامسونج تستعيد المركز الأول في الهند حيث شهدت شحنات الهواتف الذكية نموًا قياسيًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الشركات المصنعة للهواتف الذكية بشحن 53 مليون وحدة بالهند في الربع الثالث من هذا العام، على الأقل وفقا لمؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق. يمثل هذا نموًا بنسبة 9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبخصوص هذا الموضوع، قال كبير المحللين في مؤسسة Counterpoint Research، السيد Prachir Singh أن سوق الهواتف الذكية الهندي يسير في طريق الإنتعاش بعدما تم تخفيف قيود الإغلاق “. ومع ذلك، إتضح أن معظم الناس يفضلون التسوق عبر الإنترنت.

تفوقت شركة Xiaomi على سامسونج لتصبح العلامة التجارية الأولى في الهند في العام 2018، ولكن الآن إستعادت الشركة الكورية المركز الأول. نمت شحنات سامسونج بنسبة 32 في المئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، متجاوزة حتى مستويات ما قبل COVID-19. كانت الشركة هي الأسرع في التعافي من تراجع السوق، حيث لعب التوزيع عبر الإنترنت دورًا رئيسيًا في ذلك.

إنخفضت الحصة السوقية لشركة Xiaomi في الهند بنسبة 4 في المئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي. يقع اللوم جزئيًا في هذا التراجع على قيود التصنيع، ولكن المحللين يعتقدون أن الطلب القوي على تشكيلة Redmi 9 Series و Redmi Note 9 Series سيساعد الشركة على الإرتداد مرة أخرى في الربع القادم.

جدير بالذكر أن أرقام Xiaomi تشمل أجهزة العلامة التجارية Poco، والتي تخطت حاجز 1 مليون وحدة مشحونة لأول مرة في الربع الثالث من هذا العام، وذلك بفضل Poco M2 و Poco M2 Pro و Poco X3.





إحتلت شركة Vivo المرتبة الثالثة حيث أدى الطلب القوي على تشكيلة Vivo Y Series إلى زيادة الشحنات بنسبة 4 في المئة. وشهدت الشركة المنافسة Realme أيضًا زيادة بنسبة 4 في المئة بفضل تركيزها على الهواتف الإقتصادية، والأداء القوي للهواتف المتوسطة للشركة، فهذه الفئة بالذات شهدت زيادة في الشحنات بنسبة 52 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بفضل Realme 6 Series و Realme 7 Series.

إحتلت شركة Oppo المرتبة الخامسة، وإرتفعت شحناتها بنسبة 30 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. لا تزال OnePlus هي العلامة التجارية الأولى فيما تسميه Counterpoit Research سوق ” الهواتف الرائدة الإقتصادية ” التي تُكلف ما بين 30 آلف روبية هندية و45 آلف روبية هندية بفضل الهاتف OnePlus 8. وفي الوقت نفسه، كان OnePlus Nord هو الهاتف الأكثر مبيعًا في فئته.

ومع ذلك، تفوقت شركة آبل على OnePlus في سوق الهواتف الذكية التي تُكلف أكثر من 30 آلف روبية هندية، وهذا بفضل مبيعات iPhone SE 2020 و iPhone 11 فقط. يعتقد المحللون أن طرازات iPhone 12 ستساعد آبل على تعزيز ريادتها في هذه الفئة.

بدءًا من الربع الرابع، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الشاشات واللوحات الحساسة للمس. سيؤثر هذا على الهواتف المستوردة التي تشكل غالبية الشحنات في الهند، ولكن المحللين في Counterpoint Research يعتقدون أن هذا القرار سيعزز التصنيع المحلي.