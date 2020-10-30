إرتفاع مبيعات الهواتف الذكية يقود سامسونج إلى تحقيق رقم قياسي في الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، وتبدو الأرقام واعدة جدًا. بلغت الإيرادات الإجمالية للشركة 66.96 تريليون وون كوري، وهي الأعلى على الإطلاق في تاريخ الشركة، بينما بلغ الربح التشغيلي للشركة نحو 12.35 تريليون وون كوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 52 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، وبنسبة 59 في المئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

شهد قسم الهواتف الذكية في الشركة قفزة بنسبة 50 في المئة على مستوى المبيعات. تمكنت سامسونج من تحسين إدارة التكاليف وخفض نفقات التسويق في العالم الواقعي، مما أدى إلى تحقيق أرباح أفضل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام. كما ساعد ذلك على جعل الناس يشعرون براحة أكبر أثناء الإستثمار في جهاز محمول خلال فصل الصيف.

من ناحية أخرى، شهد قسم الإلكترونيات الإستهلاكية نموًا في مبيعات التلفزيونات والأجهزة المنزلية، وإرتفع الطلب على الحواسيب، كما كانت مبيعات الحواسيب المحمولة قوية أيضًا. كان أداء القسم المسؤول عن إنتاج رقاقات الذاكرة جيدًا للغاية أيضًا، بفضل إستمرار الشركات في تصنيع المزيد من الهواتف الذكية، وهو ما يعني إستمرار المبيعات، في حين ساهمت مبيعات رقاقات الذاكرة العشوائية للهواتف الذكية في تعزيز الأرباح، ولكن الطلب على الخوادم سيؤثر عليها بسبب الأداء الضعيف المتوقع.

تشير توقعات سامسونج للعام 2021 إلى أن الطلب على الأجهزة المحمولة سيستمر في الإرتفاع خلال النصف الأول من العام على الأقل بسبب توسع شبكة 5G ونطاق توافرها. ومع ذلك، أضافت وكالة الأنباء Bloomberg في تقريرها أن وفاة Lee Kun-hee، رئيس سامسونج، ومحاكمة نجله Jay Y. Lee بتهمة الرشوة ستضيف حالة من عدم اليقين بشأن أداء الشركة في المستقبل.

كما رفضت الشركة الكورية التعليق على الكيفية التي ستدفع بها الأسرة مليارات الدولارات كضرائب على الميراث، فالتقارير تشير إلى أن المبلغ يُقارب 10 مليارات دولار أمريكي.