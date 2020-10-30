شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه نفايات فضائية وكيف تؤثر على كوكب الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر الكثير من الخبراء من النفايات الفضائية وتأثيرها على الأرض، وتتكاتف الوكالات الفضائية المختلفة حول العالم للوصول إلى حل للتخلص من هذا الكابوس، الذى قد يؤثر على أقمارنا الصناعية ويسبب الكثير من الإزعاج لسكان الأرض، وفيما يلى معنى هذا المصطلح:

ما النفايات الفضائية؟

بعضها يطفو فى الفضاء؛ الكثير منها يدور حول الأرض، ويمكنك العثور عليها على كوكب الزهرة والمريخ، بينما يتوقف طنًا منها بالفعل على القمر، ويسميها البعض نفايات الفضاء، والبعض الآخر يشير إليها على أنها خردة فضائية أو حطام فضائى.

ووفقا لموقع وكالة ناسا، تحدد المصطلحات الثلاثة نفس العناصر، والتى تشير إلى الكائنات من صنع الإنسان المتبقية فى الفضاء على الرغم من أنها لم تعد تخدم أى غرض مفيد، وبدأت رحلة البشرية إلى الفضاء فى عام 1957 عندما أطلق الاتحاد السوفيتى سبوتنيك، أول قمر صناعى، ومنذ ذلك الوقت، تم إطلاق أكثر من 4000 قمر صناعى فى المدار.

نفايات فضائية شهيرة

وتشير التقديرات إلى أن مئات الملايين من قطع القمامة الفضائية تطفو الآن عبر منطقتنا من النظام الشمسى، بعضها كبير مثل الشاحنات والبعض الآخر أصغر، وهناك بضع قطع شهيرة نسبيًا من نفايات الفضاء، أحدهما هو القفاز الذى طاف بعيدًا عن طاقم الجوزاء 4 خلال أول سير فى الفضاء قام به رواد فضاء أمريكيون، والآخر هو الكاميرا التى فقدها مايكل كولينز خلال مهمة Gemini 10. تعد معززات الصواريخ، والقطع التى انفصلت عن المركبات الفضائية، والشظايا والجزيئات الناتجة عن الاصطدامات أو الانفجارات الفضائية أمثلة أخرى لأنواع القمامة التى تدور حول الأرض بسرعة تصل إلى 36000 كيلومتر فى الساعة.

مدة بقاء النفايات الفضائية

يسحب مجال جاذبية الأرض الكثير من نفايات الفضاء إلى المدارات المنخفضة والسفلية حتى تصل أخيرًا إلى الغلاف الجوى للأرض، وتحترق معظم النفايات عندما تدخل الغلاف الجوى للأرض، وكلما زاد الارتفاع الذى يدور حوله، كلما طالت مدة بقاء نفايات الفضاء فى المدار.

عادة ما تعود النفايات الفضائية التى تتحرك فى مدارات أقل من 600 كيلومتر إلى الأرض فى غضون بضع سنوات، ويمكن أن تستمر نفايات الفضاء التى تدور على ارتفاعات تزيد عن 1000 كيلومتر فى الدوران حول الأرض لمدة قرن أو أكثر.

مخاطر نفايات الفضاء

المشكلة الرئيسية فى نفايات الفضاء هى الخطر الذى تشكله على الأقمار الصناعية العاملة والمركبات الفضائية المأهولة، فكثيرا ما تستبدل ناسا نوافذ مكوك الفضاء التى تضررت بسبب دوران رقائق الطلاء.

وبسبب السرعات الكبيرة جدًا التى تنتقل بها نفايات الفضاء، يمكن للقطع الصغيرة التى يتراوح حجمها بين 1 و 10 سنتيمترات اختراق معظم المركبات الفضائية وإتلافها، ويمكن أن تتسبب قطعة نفايات فضائية يبلغ طولها عشرة سنتيمترات فى إلحاق الضرر بقدر خمسة وعشرين قطعة من الديناميت، لهذه الأسباب، أنشأت وكالة ناسا مع وزارة الدفاع الأمريكية شبكة مراقبة فضائية، تتعقب المحطات الأرضية قطعًا أكبر من نفايات الفضاء بحيث يمكن تجنب الاصطدام بالأقمار الصناعية العاملة أو مكوك الفضاء، وتتضمن الخطط المستقبلية جهدًا تعاونيًا بين حكومات العديد من الدول لوقف نفايات المساحات وربما تنظيف القمامة الموجودة بالفعل.