شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Xbox هيعرفك السبب وراء استهلاك ذاكرة الجهاز ووحدات المعالجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح لك Xbox Game Bar الآن تتبع ما يستهلك ذاكرة الوصول العشوائي RAM، ووحدة المعالجة المركزية CPU، ووحدة معالجة الرسومات GPU، حيث تطرح مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لـ Xbox Game Bar على نظام التشغيل Windows 10 هذا الأسبوع، والذى يتيح لك الآن تتبع التطبيقات التي تستهلك ذاكرة RAM ووحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وموارد القرص.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، في حين أن هناك عددًا من التراكبات والتطبيقات التي يمكنها القيام بذلك بالفعل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، فإن Xbox Game Bar من مايكروسوفت مدمج في Windows 10، وهو مرن إلى حد ما وخفيف الوزن نتيجة لذلك.

أداة الموارد الجديدة تتعقب أهم المهام والتأثيرات المرتبطة بها، وتصنفها على أنها منخفضة أو متوسطة أو عالية، ويمكنك إما مراقبتهم من خلال تثبيت الأداة على سطح المكتب أو حتى إغلاق التطبيقات دون الحاجة إلى الخروج من اللعبة أو تركها.

تختلف أداة الموارد هذه عن أداة الأداء، والتي تتيح لك مراقبة الاستخدام العام للنظام، حيث أضافت مايكروسوفت أيضًا القدرة على مراقبة استخدام GPU.

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وإذا كنت تتساءل عما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك جاهزًا لـ DirectX 12 Ultimate ، فهناك قسم جديد في إعدادات Xbox Game Bar سيوفر لك إجابة سهلة.

يعد DirectX12 Ultimate بتوحيد تقنية الرسومات لألعاب الكمبيوتر الشخصي و Xbox Series X ، مع دعم تتبع الشعاع وتظليل المعدل المتغير والتظليل الشبكي وتعليقات أخذ العينات.

يتوفر Xbox Game Bar المحدث الآن، وإذا كنت لا ترى هذه الأدوات بعد، فتحقق من وجود تحديثات في تطبيق متجر مايكروسوفت.