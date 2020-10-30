إن كنت من محبي “اللايك” على منشورات فسيبوكية.. فأنت عرضة للاحتيال!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ 6 ثواني

إن كنت من هواة وضع إشارات الإعجاب والتفضيل لأي منشور تراه على فيسبوك، فيجدر بك الانتباه بعد الآن لما لذلك من مخاطر تقنية على خصوصيتك.

فقد كشف تقرير لموقع “كليك أون ديترويت دوت كوم” أن عمليات الإعجاب على عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك ينبغي الحذر بشدة منها، قائلا ان تلك الخطوة قد تجعل المستخدمين عرضة للاحتيال.

وقالت ميلاني دوغيسنيل من مكتب Better Business Bureau للموقع إنه “من خلال الإعجاب بالصفحة، من المحتمل أن تعطي معلوماتك الشخصية (لجهات) يمكنها البدء في تتبعك وربما الحصول على معلومات أكثر مما قد تقدمه”.

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ومن تلك الجهات ما تدعي إنها شركات تستجدي عطف المستخدمين للنقر بالإعجاب مقابل وعود بالحصول على هبات أو الفوز بجوائز قيمة، على سبيل المثال.

وبمجرد حصولها على عدد كافٍ من الإعجابات أو المشاركات، يمكن لتلك الجهات تعديل المنشور وإضافة رابط ويب يحمل برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو بيع الصفحة إلى السوق السوداء.

ونصح التقرير المستخدمين بتجنب هذه الحيل بعدم الإعجاب بمشاركات مطروحة من قبل أشخاص أو جهات غير معروفة لديهم، مع تحديث متصفح الويب في حال النقر بالخطأ على منشور من طرف محتال.