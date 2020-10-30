تعديل من”إنستغرام” يهم ملايين المستخدمين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ 22 دقيقة

عدل تطبيق “إنستغرام” ميزة البث المباشر لجعلها أكثر عملية وفائدة للكثير من المستخدمين.

وأشار القائمون على التطبيق إلى أن المدة الزمنية للبث المباشر عبر “إنستغرام”أصبحت الآن 4 ساعات بدلا من ساعة واحدة للمستخدمين في مختلف بلدان العالم، وأن هذه الخاصية ستتوفر لمن يملكون تاريخا جيدا في استعمال التطبيق ولم ترد بحقهم أية شكاوى تتعلق بسياسة الاستخدام.

وسيكون بإمكان المستخدمين أيضا مشاهدة فيديوهات البث المباشر الخاصة بهم على التطبيق لمدة 30 يوما، أي على غرار “القصص” و المنشورات، كما سيتمكنون من تحميل هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات أخرى.

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ويرى القائمون على “إنستغرام” أن زيادة مدة ساعات البث المباشر عبر التطبيق ستساعد الكثير من المستخدمين، وخصوصا الذين يستعملون هذه الميزة لأغراض العمل أو الاجتماعات أو بث الفيديوهات المباشرة بهدف التعليم عن بعد.

شهد تطبيق “إنستغرام” في المدة الأخيرة العديد من التحسينات والتطويرات التي تهدف لجعله أكثر ملائمة للمستخدمين، فمنذ مدة على سبيل المثال أعلن القائمون على هذا التطبيق أنهم يختبرون ميزة ستخفي التعليقات المسيئة التي تزعج المستخدمين أو تجرح مشاعر البعض.