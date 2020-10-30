شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج: 2.3 مليار شخص يستخدمون تطبيقات فيس بوك ولدينا 10 ملايين معلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج عن نتائج فيس بوك خلال الربع الجارى من العام الحالى، مؤكدا أن شركته شهدت انتعاشا كبيرا وربعا قويا تزامنا مع انتشار جائحة كورونا فى جميع دول العالم، واستعرض بعض الأرقام التى تكشف حجم استخدام تطبيقاته وخدماته حول العالم، بالإضافة إلى الجهود التى تتخذها شركته لضمان نزاهة الانتخابات الأمريكية، إذ قال زوكربيرج: "لقد شاركت للتو تحديث مجتمعنا ونتائج الأعمال، فنحن نبنى منتجات وتجارب جديدة تساعد الناس على البقاء على اتصال وتخلق الشركات فرصًا اقتصادية، بينما نمر فى هذه الأوقات الصعبة، ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية خمسة أيام فقط، نظل نركز على حماية نزاهة العملية الديمقراطية ومساعدة الناس على إسماع أصواتهم".

وأضاف زوكربيرج: "هذا ما قلته فى مكالمة الأرباح، شهدنا ربعًا قويًا آخر حيث استمر الأفراد والشركات فى الاعتماد على خدماتنا للبقاء على اتصال وخلق فرص اقتصادية، خاصة خلال هذه الأوقات الصعبة، والآن يستخدم 2.5 مليار شخص حول العالم تطبيقًا أو أكثر من تطبيقاتنا كل يوم، ويستخدم أكثر من 200 مليون شركة أدواتنا المجانية، وهناك أكثر من 10 ملايين معلن نشط عبر خدماتنا، ومعظم هذه الأعمال عبارة عن شركات صغيرة، والتى لولاها ستواجه صعوبة أكبر فى التنقل عبر الإنترنت والوصول إلى العملاء خلال هذا الوباء، وهذا شىء أفخر به حقًا".

واستكمل زوكربيرج: "قبل أن أغطى موضوعات أخرى، فإن الانتخابات هى بالطبع فى قمة اهتمامات الجميع الآن، لذلك سأبدأ من هناك، لقد ناقشت جهودنا عدة مرات فى المكالمات السابقة، لكنى أريد أن أستغرق بضع دقائق لأكرر إلى أى مدى وصلنا منذ عام 2016، فقبل أربع سنوات، كانت فرق الأمن لدينا تبحث عن التهديدات التقليدية مثل القرصنة، لكن ما رأيناه فى النهاية كان شيئًا جديدًا من حملات تدخل منسقة، باستخدام حسابات مزيفة، حاولت نشر معلومات مضللة وخلاف، ومنذ ذلك الحين، وقمنا بتطوير أكثر الأنظمة تقدمًا فى العالم للعثور على هذه التهديدات وإزالتها، وهى تظهر بالأرقام، وفى السنوات التى تلت ذلك، أزلنا أكثر من 100 شبكة، بما فى ذلك شبكات من روسيا وإيران والصين، ونحظر ملايين الحسابات التى يُحتمل أن تكون مسيئة يوميًا، ولا توجد شركة أخرى لديها أنظمة متقدمة تقريبًا".

Advertisements

وأكد زوكربيرج: "لقد اتخذنا أيضًا خطوات رائدة فى المجال لجعل الإعلانات أكثر شفافية، حتى يعرف الأشخاص من يحاول الحصول على دعمهم، ويجب على أى شخص يرغب فى عرض إعلان يتعلق بقضية سياسية أو اجتماعية أن يخضع لعملية التفويض أولاً، وبين مارس وسبتمبر، رفضنا الإعلانات 2.2 مليون مرة، قبل أن يتمكنوا من عرضها، لمحاولة استهداف الولايات المتحدة دون إذن، وقمنا أيضًا ببناء مكتبة الإعلانات، حيث يمكنك مشاهدة أى إعلان يتم تشغيله على فيس بوك أو انستجرام، حتى لو لم يكن موجهاً إليك، وبالنسبة لإعلانات القضايا السياسية والاجتماعية، يمكنك معرفة من دفع مقابل الإعلان والجمهور الذى وصل إليه الإعلان، مما يجعل الإعلان السياسى على فيس بوك أكثر شفافية من أى وسيط آخر".

وأوضح زوكربيرج: "نحن نركز بشدة على قمع الناخبين، ونعمل عن كثب مع خبراء فى المجال، بما فى ذلك قادة الحقوق المدنية، وأنا ممتن لتوجيهاتهم هنا، إذ تحظر سياساتنا التضليل فى وقت وكيفية التصويت والمحتوى الذى يهدف إلى تخويف الأشخاص لعدم الحضور إلى أماكن الاقتراع وقد قمنا مؤخرًا بتوسيع هذه السياسات لتشمل تحريفات ضمنية، على سبيل المثال، الادعاءات بأنك ستصاب بكورونا من خلال التصويت شخصيًا، ومن مارس حتى منتصف أكتوبر، أزلنا أكثر من 135000 من المحتوى فى الولايات المتحدة لخرق هذه القواعد، وهذه جميع التغييرات التى أجريناها فى السنوات الأربع الماضية، وقد ساعدتنا فى حماية نزاهة أكثر من 200 انتخابات مختلفة حول العالم، بما فى ذلك فى الاتحاد الأوروبى والهند وإندونيسيا، وقد كانوا مهمين لوقف إساءة الاستخدام قبل تصويت الأسبوع المقبل فى الولايات المتحدة، لكن عام 2020 جلب معه أيضًا تحديات جديدة".

وأضاف زوكربيرج: "يثير Covid أسئلة حول كيفية تصويت الناس بأمان، مما سيؤدى إلى مستويات أعلى من التصويت عن طريق البريد، إننى قلق من أنه مع الانقسام الشديد فى دولتنا، ومن المحتمل أن تستغرق نتائج الانتخابات أيامًا أو أسابيع حتى يتم الانتهاء منها، هناك خطر حدوث اضطرابات مدنية فى جميع أنحاء البلاد، وبالنظر إلى هذا، تحتاج الشركات مثل شركتنا إلى تجاوز ما فعلناه من قبل، لهذا السبب اتخذنا خطوات إضافية لمساعدة الأشخاص على التسجيل للتصويت ولكنهم مرتاحون، لإزالة الارتباك حول كيفية عمل هذه الانتخابات، وتقليل فرصة عدم اليقين والاضطرابات، وسيستغرق الأمر وقتًا طويلاً بالنسبة لى لتغطية كل ما فعلناه بالتفصيل، لكنى أود أن أذكر بعض الأشياء: أولاً، قمنا بإدارة أكبر حملة إعلامية عن التصويت فى التاريخ الأمريكى، ونقدر أننا ساعدنا 4.4 مليون شخص على التسجيل، متجاوزين الهدف الذى حددناه لأنفسنا هذا الصيف، ونقدر أيضًا أنه فى سبتمبر، ساعدنا 100000 شخص على الاشتراك، وشهدت ولاية ساوث كارولينا 20٪ من إجمالى اشتراكاتهم حتى الآن خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة أجرينا فيها حملة توظيف، ونتخذ أيضًا عددًا من الخطوات الاحترازية الإضافية، فاعتبارًا من هذا الثلاثاء، منعنا عرض إعلانات القضايا السياسية والاجتماعية الجديدة قبل أسبوع من يوم الانتخابات وبعد الانتخابات، ونحن نفعل ذلك لأنه بينما أعتقد عمومًا أن أفضل علاج للخطاب السيئ هو المزيد من الكلام، فقد لا يكون هناك ببساطة وقت كاف للطعن فى الادعاءات الجديدة فى الأيام الأخيرة من الانتخابات، وإذا حاول أى مرشح أو حملة إعلان النصر قبل الإعلان عن النتائج النهائية ، فسنضع إشعارًا بذلك".