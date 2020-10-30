شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: عينات من كويكب "بينو" فى طريقها إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علماء إن مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا على بعد أكثر من 200 مليون ميل قامت بجمع عينات من كويكب فى كبسولة لإعادتها إلى الأرض، بعد أن فقدت بعضا من صيدها الثمين، وقام مراقبو الرحلة بتحريك العملية الحاسمة بعد انسكاب بعض من العينات التى تم جمعها فى الفضاء الأسبوع الماضى.

جمعت المركبة الفضائية "أوزيريس-ريكس" الحصى وقطعًا أخرى من كويكب بينو فى 20 أكتوبر، عن طريق لمس السطح لفترة وجيزة بذراعها الروبوتية وانتزاع كل ما كان هناك. تم جمع الكثير - ما يقدر بمئات الغرامات - لدرجة أن الصخور انحصرت فى حافة الحاوية وانفتحت، ما سمح لبعض العينات بالسقوط.

كل ما تبقى لن يغادر جوار بينو حتى مارس، عندما يكون الكويكب والأرض مصطفين بشكل صحيح، وسيكون عام 2023 - بعد سبع سنوات من إطلاق مركبة أوزيريس ركس من كيب كانافيرال - قبل وصول العينات إلى هنا.

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وهذه هى أول مهمة أمريكية تسعى للحصول على عينات من الكويكبات، وقامت اليابان بذلك مرتين فى صخور فضائية أخرى وتتوقع وصول أحدث دفعة لها فى ديسمبر.

ويُعتقد أن بينو الذى يدور حول الشمس وغنى بالكربون، يحتوى على لبنات البناء المحفوظة للنظام الشمسي، وقال العلماء إن العينات يمكن أن تساعد فى تفسير كيف تشكلت كواكب نظامنا الشمسى منذ مليارات السنين وكيف نشأت الحياة على الأرض.

وأضافوا أن العينات يمكن أن تساعد أيضًا فى تحسين احتمالاتنا، إذا كانت صخرة يوم القيامة فى طريقنا.

بينو - صخرة سوداء مستديرة أكبر من مبنى إمباير ستيت فى نيويورك - يمكن أن تقترب بشكل خطير من الأرض فى أواخر العقد المقبل، واحتمالات الاصطدام هى واحد فى 2700. والخبر السار هو أنها لن تمحى الكوكب الأم.