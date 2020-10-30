شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كمامة جديدة محقونة بمواد كيميائية تهاجم كورونا وتحد من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تهاجم الطبقة الكيميائية المضادة للفيروسات قطرات الجهاز التنفسى التى تحتوى على الفيروس، لجعل مرتدى القناع أقل عدوى.

تتميز أقنعة الوجه المتوفرة على نطاق واسع بطبقة من القماش غير المنسوج، المصنوع عادة من مادة البولى بروبيلين، مما يمنحها قوة عالية.

كما أنه من خلال محاكاة الاستنشاق والزفير والسعال والعطس فى المختبر، وجد الباحثون أن بعض الأقمشة غير المنسوجة تعقم ما يصل إلى 82% من قطرات الجهاز التنفسى.

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ويمكن أن تقدم الطبقة الكيميائية تحسينًا لأقنعة الوجه العادية، والتى لا تمنع جميع القطرات المحملة بالفيروسات من الهروب من فم مرتديها وأنفها.

وقال قائد الدراسة جياشينج هوانج من جامعة نورث وسترن في إلينوي: "ربما تكون الأقنعة أهم عنصر فى معدات الحماية الشخصية اللازمة لمكافحة الوباء"، مضيفا "سرعان ما أدركنا أن القناع لا يحمى الشخص الذى يرتديه فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يحمى الآخرين من التعرض للقطرات والجراثيم التي يطلقها مرتديه".

وعلى الرغم من أن الأقنعة يمكن أن تمنع أو تعيد توجيه قطرات التنفس، إلا أن العديد من القطيرات والفيروسات المضمنة بها لا تزال تفلت، لذلك كان هدف الفريق هو تغيير قطرات الهروب كيميائيًا لجعل الفيروسات تتعطل بسرعة أكبر.

وأرادوا تحديد العوامل الجزيئية المضادة للفيروسات مثل أيونات الحمض والمعادن التي يمكن أن تذوب بسهولة في القطرات المتسربة، وبعد إجراء تجارب متعددة، اختاروا مادتين كيميائيتين مشهورتين مضادتين للفيروسات، وهما حمض الفوسفوريك وملح النحاس، ولا يمكن استنشاق أى منهما من جانب مرتدى قناع الوجه وكلاهما يخلق بيئة كيميائية تدمر الغلاف الفيروسى لـ SARS-CoV-2 .