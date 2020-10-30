شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك مشاهدة فيديو على ساعة أبل ووتش × 5 خطوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من إمكانيات Apple Watch ، إلا أنها ليست جيدة جدًا فى تشغيل الفيديو، إذ لا يوجد تطبيق YouTube للساعة على سبيل المثال، وفى الغالب لا يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو على معصمك، ولكن هناك استثناء واحد مهم - يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو المضمنة فى SMS و iMessages، وفيما كيفية مشاهدة مقاطع الفيديو على Apple Watch

1. لمشاهدة مقطع فيديو على Apple Watch ، يجب أن يكون ملف فيديو مضمّنًا فى رسالة نصية (SMS أو iMessage)، ولا يمكن أن يكون رابطًا (مثل عنوان URL على YouTube) ، ولا يمكن إرساله إلا عبر رسالة، ويمكنك تلقى رسالة من شخص آخر أو يمكنك إرسال مقطع فيديو فى رسالة نصية إلى نفسك من جهاز iPhone الخاص بك.

2. عندما تتلقى الرسالة، اضغط فوق الصورة المصغرة للفيديو، ويجب أن يبدأ تشغيل الفيديو.



اضغط فوق الصورة المصغرة للفيديو

3. اضغط على الشاشة لإيقاف الفيديو، واضغط مرة أخرى لاستئناف التشغيل.

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اضغط على الشاشة لإيقاف الفيديو

4. يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام Digital Crown.

5. عند الانتهاء، اضغط على "تم".



اضغط على تم

يمكنك العودة إلى الرسالة فى تطبيق الرسائل لمشاهدة الفيديو مرة أخرى لاحقًا، ولسوء الحظ، لا يمكنك تشغيل الفيديو من رابط على Apple Watch، وإذا حاولت، فستتلقى بشكل عام رسالة تفيد بأن متصفحك لا يتعرف حاليًا على ملف الفيديو.

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