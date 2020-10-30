طرق تساعدك في إزالة البرامج الضارة من حاسوب ويندوز 10

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 4 دقائق

إذا كنت تعتقد، أو تتيقن، أن حاسوبك مصاب ببرامج ضارة، فإليك الخطوات التي يجب اتخاذها، على الفور لإزالة البرامج الضارة أو الفيروسات للمحافظة على أمان ملفاتك في الحاسوب.

1- تحديث تطبيق مكافحة الفيروسات:

أولًا، تأكد من تحديث تطبيق مكافحة الفيروسات لديك بالكامل، حيث تعتبر هذه هي الطريقة التي يتعرف بها التطبيق على البرامج الضارة، حيث يقوم مطورو تطبيقات مكافحة الفيروسات بتجديد قوائم البرامج الضارة التي تُكتشف باستمرار، لذا إذا لم تقم بتحديث تطبيق المكافحة فإن حاسوبك سيكون معرضًا لخطر الإصابة بالبرامج الضارة بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن حاسوب ويندوز 10 يأتي مع تطبيق مجاني لمكافحة الفيروسات مدمج يُسمى (أمان ويندوز) Windows Security الذي يمكن أن يكون كافيًا لحماية حاسوبك، ولكن إذا كنت بحاجة إلى حماية الحاسوب بشدة، خاصة إذا كان يحتوي على ملفات حساسة تخشى فقدانها، فيجب عليك إنفاق الأموال للحصول على مجموعة أمان كاملة، مثل: Security Cloud من شركة Kaspersky التي تتيح لك حماية عدة أجهزة في الوقت نفسه وليس حاسوب ويندوز 10 فقط.

2- استعادة نقطة نظام التشغيل ويندوز 10:

إذا كنت قد قمت بعمل عدة نقاط استعادة لنظام التشغيل ويندوز 10، فيمكنك الرجوع إلى إحدى هذه النقاط قبل إصابة الحاسوب بالبرامج الضارة، حيث تتيح لك هذه الخطوة استعادة نظام ويندوز 10 وإزالة التحديثات والبرامج التي تم تثبيتها قبل إصابة الحاسوب، ولن يؤثر هذا في ملفاتك الشخصية الموجودة في الحاسوب، ويمكنك معرفة كيفية عمل نقطة استعادة للنظام عبر مقال: 6 إعدادات يجب ضبطها في نظام ويندوز 10 لتأمينه.

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3- الدخول إلى نظام التشغيل في الوضع الآمن:

الوضع الآمن هو في الأساس خدمة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومن ثم إذا كان حاسوبك مصابًا ببرامج ضارة، فإن تشغيل ويندوز 10 في الوضع الآمن يسمح لك بالوصول إلى السبب الجذري للمشكلة، وفي بعض الحالات، قد يكون الوضع الآمن أو ما يُعرف باسم (safe mode) الطريقة الوحيدة لبدء تشغيل الحاسوب دون إعادة تثبيت ويندوز.

عند بدء تشغيل ويندوز 10 في الوضع الآمن، لا يتم تشغيل برامج بدء التشغيل والخدمات الأخرى التي تم ضبطها للعمل عند بدء التشغيل، كما يتم تقليل دقة الشاشة، ولا يتم تمكين أي برامج للتشغيل تابعة لجهات خارجية، كما يمكنك في هذا الوضع استعادة برامج التشغيل والتحقق من سجلات النظام وإزالة البرامج التي قد تسبب حدوث المشكلات.

في أنظمة التشغيل القديمة، يمكنك الدخول إلى الوضع الآمن عن طريق بدء تشغيل الحاسوب والضغط على زر F8 في لوحة المفاتيح عند تحميل ويندوز لأول مرة، ولكن نظام التشغيل ويندوز 10 لا يتبع هذه القاعدة، ويمكنك التعرف على طُرق تفعيل الوضع الآمن في مقال: كيفية تشغيل الوضع الآمن في ويندوز 10 لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.