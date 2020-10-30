شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محلل: أبل تمتلك أكثر من مليار نسخة من هواتف أيفون النشطة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك شركة أبل حاليًا أكثر من مليار نسخة من هواتف أيفون النشطة، وفقًا لمحلل الشركة الشهير Neil Cybart ، مؤكدا أن الشركة الأمريكية لم تصل بعد إلى ذروة مبيعات أيفون، رغم أنها توقفت عن الإبلاغ عن أرقام مبيعات أيفون فى عام 2018.

وفقًا لـ Cybart ، يمتلك مليار شخص الآن أجهزة أيفون، إذ قال: "وفقًا لتقديرى، تجاوزت أبل المليار مستخدم لهواتف أيفون الشهر الماضى، وبعد ثلاثة عشر عامًا من طرحه للبيع، لا يزال أيفون هو الهاتف الذكى الأكثر شهرة والأكثر مبيعًا، إذ يستمر المنافسون فى نسخ أيفون بلا خجل أو على الأقل يتأثرون بشدة بهاتف الأيفون".

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وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، فإن أهم أولويات أبل لجهاز أيفون تشمل إيجاد طرق لإبقاء الجهاز فى حياة الناس مع الاعتراف فى نفس الوقت بالتحول النموذجى الذى بدأته الأجهزة القابلة للارتداء."

وأشار المحلل إلى أن مبيعات أيفون على أساس اثنى عشر شهرًا تراجعت بنحو 12 فى المئة فى أوائل عام 2019 من 218 مليون إلى 191 مليون، واستمرت أعمال أيفون فى تحسن تدريجى فى البيع أو طلب العملاء خلال النصف الثانى من عام 2019 وبداية عام 2020 قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، عادت مبيعات وحدة أيفون لتتجاوز 200 مليون سنويا وهى حاليًا أقل بنسبة 13 فى المئة من مبيعات الوحدات المرتفعة التى شهدتها فى عام 2015.

وأستكمل: "على مدار العامين الماضيين، شهدت مبيعات أيفون تقلبات ملحوظة، وفى أوائل عام 2019، شهدت أبل ضعفًا ملموسًا فى مبيعات أيفون بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية فى الصين المتعلقة بالتوترات التجارية الأمريكية، وعلى الرغم من أن تيم كوك واجه بعض الشكوك عند تقديم مثل هذا الادعاء، لكن ثبت فيما بعد أن هذه الملاحظة مشروعة حيث أن عددًا من الشركات الأخرى واصلت وصف تباطؤ مماثل فى الطلب ".