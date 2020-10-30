شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تدعم لعبة فيديو لتحسين صحة الطفل العقلية أثناء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يلتقي اللاعبون بالبطل كاي، المعالج الذي يعمل في ملاذ مستقبلي، وهى حيوانات تحمي الأطفال، وينخرط اللاعبون في العلاج السلوكي المعرفي المتلاعب لمساعدتهم على إدارة عواطفهم، من تمارين التنفس العميق إلى اليوجا مع المعلم.

وتتوفر لعبة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 4 سنوات على أجهزة الـiPad ، وللأندرويد في بداية الشهر المقبل ستطرح مجانية للتنزيل ولا تحتوي على مشتريات داخل التطبيق.

وعلقت جين أورورك، المعالجة النفسية للأطفال والمراهقين والأسرة، قائلة: "أكد أكثر من 80% من الأطفال الذين يعانون من صعوبات في الصحة العقلية أن فيروس كورونا قد أدى إلى تدهور صحتهم العقلية".

Advertisements

وأضافت: "يشعر الأطفال بالوحدة والقلق بشكل متزايد، حيث لا يستطيع ثلثهم الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه"، موضحة: "من خلال تمارين تطبيق Kai’s Sanctuary، يمكن للأطفال بناء شعور بالصحة الذاتية حتى يشعروا بمزيد من التحكم في قلقهم."

وأوضحت الدكتور أورورك: "تشجع شخصيات Kai's Sanctuary المحببة الأطفال على الإبطاء بتمارين مثل التنفس العميق يهدئ الجهاز العصبي ويزيد من قدرة الأطفال على التفكير الذاتي، حتى يتمكنوا من البدء في تحديد حالاتهم العاطفية، والبدء في فهم عقول ومشاعر الآخرين."

وتابعت: "تقدم Brightlobe للأطفال في المملكة المتحدة أداة يمكنهم أخذها معهم لبقية حياتهم، متى احتاجوا إلى الاستقرار والهدوء والتأمل الذاتي."

كما أنه وفقًا لـ Brightlobe، ستتطور اللعبة بمرور الوقت وستتلقى تحديثات محتوى جديدة، بما في ذلك سلسلة من مغامرات الواقع المعزز والتحسينات بناءً على تعليقات مجتمع المستخدمين، ويمكن تنزيل Kai's Sanctuary لجهاز iPad من متجر تطبيقات iOS.