تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين iPhone 12 mini و Google Pixel 5

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أبل عن أول نسخة مينى من هواتف أيفون، إذ أزاحت الستار عن أيفون 12 مينى، والتى تستهدف المستخدمين محبى الهواتف ذات الشاشات متوسطة الحجم والسعر، لذا فيما يلى مقارنة بين هاتف أبل الأحدث و Google Pixel 5 الشاشة:

الشاشة: 5.4: iPhone 12 mini بوصة. Google Pixel 5 : 6.0 بوصة دقة الشاشة:

دقة الشاشة: iPhone 12 mini : تبلغ 2340 x 1080 بيكسل. Google Pixel 5 : تبلغ 2340 x 1080 بيكسل. نوع الشاشة:

نوع الشاشة: iPhone 12 mini : شاشة OLED Google Pixel 5: شاشة OLED المعالج:

المعالج: iPhone 12 mini : معالج A14 Bionic Google Pixel 5 : معالجQualcomm Snapdragon 765G مساحة الذاكرة:

مساحة الذاكرة: iPhone 12 mini : 64 جيجابايت. Advertisements Google Pixel 5: 128 جيجابايت. نظام التشغيل:

نظام التشغيل: iPhone 12 mini : نظام iOS 14 Google Pixel 5 : Android (11) الكاميرا الخلفية:

الكاميرا الخلفية: iPhone 12 mini: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. Google Pixel 5: كاميرا مزدوجة بدقة 12.2 و 16 ميجابيكسل لكلا منها. الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية: iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابيكسل. Google Pixel 5: بدقة 8 ميجابيكسل. البطارية:

البطارية: iPhone 12 mini : بقوة 2227 mAh Google Pixel 5: بقوة 4080 mAh الأبعاد:

الأبعاد: iPhone 12 mini : 131.5 x 64.2 x 7.4 ملم Google Pixel 5: 144.7 x 70.4 x 8 ملم

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