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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد ناسا تلتقط صورة دخان حريق كولورادو من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر الصورة الملونة الطبيعية منظرًا تفصيليًا فوق الدخان الكثيف المتدفق من الحريق، بينما تُبرز الصورة الثانية، المعدلة بألوان ساطعة، النيران النشطة والأرض المكسورة والنباتات البكر.
صورة الحريق بالألوان
وكان النمو السريع للحرائق الهائلة مدفوعاً بالرياح العاتية وغابات الصنوبر التي أضعفت بسبب الجفاف وانتشار خنافس اللحاء.
ويعد مركز OLI التابع لناسا عبارة عن أدوات على متن القمر الصناعي تجمع صورًا تفصيلية للأرض مع دورة تكرار مدتها 16 يومًا، وقد التقط أحدث عمل لها، وهو النار الهائلة التي اشتعلت في كولورادو.
صورة ناسا لطبيعة الحريق
وبدأ الحريق الشرقي شمال ينابيع الكبريت الساخنة في المنطقة الشمالية الوسطى من الولاية وحقق نموًا كبيرًا في 21 أكتوبر، فقد انتقل من مساحة 30 ألف فدان إلى 170 ألف فدان، ومع ذلك، فقد احرق الحريق الآن 193774 فدانًا، أي ما يقرب من 3030 ميلًا مربعًا.
وتساقطت الثلوج من السماء هذا الأسبوع مما أدى إلى إبطاء الانتشار وساعد رجال الإطفاء على إبعاد الحريق عن حديقة إستس، حيث تم إجلاء أكثر من 6000 شخص.
تشير وكالة ناسا إلى أن النمو السريع كان مدفوعًا بالرياح القوية التي فجرت ألسنة اللهب شرقاً في جبال روكي، وشق الحريق أيضًا طريقه عبر غابات الصنوبر، حيث تتعرض الأشجار للإجهاد بسبب نقص المياه، وكذلك بسبب الخنافس التي تتغذى على اللحاء الجاف.
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