شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد ناسا تلتقط صورة دخان حريق كولورادو من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت وكالة ناسا مشهد عنيف للحرائق من الفضاء، حيث اندلع حريق في وسط كولورادو في 12 أكتوبر، والذي بدأ صغيرا ثم ابتلع أكثر من 190 ألف فدان في 10 أيام فقط، ورصدت صورة الأرض على القمر الصناعي لاندسات من ارتفاع 438 ميلًا فوق الحريق الذي يُعتبر ثاني أكبر حريق مسجل في الولاية، ويتم احتواء 20 % منه حاليا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر الصورة الملونة الطبيعية منظرًا تفصيليًا فوق الدخان الكثيف المتدفق من الحريق، بينما تُبرز الصورة الثانية، المعدلة بألوان ساطعة، النيران النشطة والأرض المكسورة والنباتات البكر.



صورة الحريق بالألوان وكان النمو السريع للحرائق الهائلة مدفوعاً بالرياح العاتية وغابات الصنوبر التي أضعفت بسبب الجفاف وانتشار خنافس اللحاء. وكان النمو السريع للحرائق الهائلة مدفوعاً بالرياح العاتية وغابات الصنوبر التي أضعفت بسبب الجفاف وانتشار خنافس اللحاء. ويعد مركز OLI التابع لناسا عبارة عن أدوات على متن القمر الصناعي تجمع صورًا تفصيلية للأرض مع دورة تكرار مدتها 16 يومًا، وقد التقط أحدث عمل لها، وهو النار الهائلة التي اشتعلت في كولورادو. Advertisements

صورة ناسا لطبيعة الحريق

وبدأ الحريق الشرقي شمال ينابيع الكبريت الساخنة في المنطقة الشمالية الوسطى من الولاية وحقق نموًا كبيرًا في 21 أكتوبر، فقد انتقل من مساحة 30 ألف فدان إلى 170 ألف فدان، ومع ذلك، فقد احرق الحريق الآن 193774 فدانًا، أي ما يقرب من 3030 ميلًا مربعًا.

وتساقطت الثلوج من السماء هذا الأسبوع مما أدى إلى إبطاء الانتشار وساعد رجال الإطفاء على إبعاد الحريق عن حديقة إستس، حيث تم إجلاء أكثر من 6000 شخص.

تشير وكالة ناسا إلى أن النمو السريع كان مدفوعًا بالرياح القوية التي فجرت ألسنة اللهب شرقاً في جبال روكي، وشق الحريق أيضًا طريقه عبر غابات الصنوبر، حيث تتعرض الأشجار للإجهاد بسبب نقص المياه، وكذلك بسبب الخنافس التي تتغذى على اللحاء الجاف.