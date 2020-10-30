شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطورو لعبة Cyberpunk 2077 يتلقون تهديدات بالقتل بسبب تأخيرها..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطالب مطورو Cyberpunk 2077 بالآداب الإنسانية الأساسية بعد تلقي تهديدات بالقتل بسبب تأخير اللعبة، حيث إن منشئو Cyberpunk 2077، إحدى أكثر ألعاب الفيديو المرتقبة في السنوات القليلة الماضية، يواجهون تجربة صعبة في الفترة التي تسبق الإطلاق، مما تسبب فى تأخير آخر بعد الإعلان عن إطلاقها.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، توجه مصمم الألعاب الكبير Andrzej Zawadzki إلى تويتر فى أعقاب إعلان التأخير لمناشدة المعجبين لممارسة بعض اللياقة الإنسانية الأساسية من خلال عدم الاستمرار في إرسال تهديدات بالقتل إلى الاستوديو البولندي.

وكتب على تويتر: "أريد أن اتطرق إلى شيء واحد فيما يتعلق بتأخير CyberpunkGame وأتفهم أنك تشعر بالغضب وخيبة الأمل وتريد التعبير عن رأيك حول هذا الموضوع، ومع ذلك ، فإن إرسال تهديدات بالقتل إلى المطورين أمر غير مقبول على الإطلاق وخاطئ تمامًا"، مضيفا: "نحن أناس مثلك تماما".

وتعد هذه المرة ليست الأولى التي يختبر فيها الاستوديو هذا السلوك، ولكنه لا يزال سلوكًا بغيضًا من أعضاء مجتمع الألعاب.

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وشهدت Cyberpunk 2077 تطورًا معقدًا متعدد السنوات، حيث بدأت كلعبة للكمبيوتر الشخصي ووحدات تحكم الألعاب الحالية، وتحولت إلى لعبة متعددة الأجيال سيتم توفيرها أيضًا على Google Stadia بالإضافة إلى الكمبيوتر الشخصي وأنظمة التحكم السبعة التي ستدعمها، وتشمل هذه PS4 / PS4 Pro و PS5 و Xbox One / X و Xbox Series X / S.

كما تم تأجيل اللعبة ثلاث مرات من تاريخ إصدارها الأصلي في 16 أبريل، وكانت التقارير تدور حول ظروف العمل الصعبة في الاستوديو.

لكن لا شيء من هذا يبرر نوع السلوك الذي يواجهه CD Projekt Red وعدد لا يحصى من صانعي الألعاب الآخرين كل يوم لمجرد قيامهم بوظائفهم.

كما شرح مطور اللعبة بالتفصيل أحد التهديدات التي تلقاها أعضاء الاستوديو منذ الإعلان عن التأخير في تغريدة منفصلة، قائلا أن هناك تهديد هدد فيه شخص ما بحرقهم أحياء لعدم شحن اللعبة في الموعد المحدد.