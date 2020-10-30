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آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 12:05 صباحًا
شركة أبل
أعلنت شركة أبل الاميركية عن أرباح فاقت توقعات وول ستريت مع استمرار طفرة في مبيعاتها من أجهزة الكمبيوتر ماك وملحقات مثل سمًاعات إير بود، وهو ما ساعد في تعويض الهبوط في مبيعات هواتف آيفون.
وقالت الشركة التي مقرها كوبرتينو في كاليفورنيا إن الإيرادات والأرباح للربع الرابع لسنتها المالية المنتهي في السادس والعشرين من سبتمبر بلغت 64.7 مليار دولار و73 سنتا للسهم، مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 63.7 مليار دولار و70 سنتا للسهم.
وتراجعت مبيعات هواتف آيفون 20.7 بالمئة إلى 26.4 مليار دولار، وهو هبوط أكثر حدة من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 16.2 بالمئة.
وقالت أبل إن إيراداتها من شريحة الملحقات قفزت 20.8 بالمئة إلى 7.9 مليار دولار في حين كانت تقديرات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 13.5 بالمئة إلى 7.4 مليار دولار. وارتفعت مبيعات ماك وآيباد إلى 9.0 مليارات دولار و6.8 مليار دولار مقارنة مع تقديرات بلغت 7.92 مليار دولار و6.12 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الهبوط في مبيعات هواتف آيفون… أرباح أبل تفوق التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.