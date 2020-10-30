رغم الهبوط في مبيعات هواتف آيفون… أرباح أبل تفوق التوقعات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 12:05 صباحًا

أعلنت شركة أبل الاميركية عن أرباح فاقت توقعات وول ستريت مع استمرار طفرة في مبيعاتها من أجهزة الكمبيوتر ماك وملحقات مثل سمًاعات إير بود، وهو ما ساعد في تعويض الهبوط في مبيعات هواتف آيفون.

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وقالت الشركة التي مقرها كوبرتينو في كاليفورنيا إن الإيرادات والأرباح للربع الرابع لسنتها المالية المنتهي في السادس والعشرين من سبتمبر بلغت 64.7 مليار دولار و73 سنتا للسهم، مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 63.7 مليار دولار و70 سنتا للسهم.

وتراجعت مبيعات هواتف آيفون 20.7 بالمئة إلى 26.4 مليار دولار، وهو هبوط أكثر حدة من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 16.2 بالمئة.

وقالت أبل إن إيراداتها من شريحة الملحقات قفزت 20.8 بالمئة إلى 7.9 مليار دولار في حين كانت تقديرات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 13.5 بالمئة إلى 7.4 مليار دولار. وارتفعت مبيعات ماك وآيباد إلى 9.0 مليارات دولار و6.8 مليار دولار مقارنة مع تقديرات بلغت 7.92 مليار دولار و6.12 مليار دولار.