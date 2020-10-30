الهاتف OnePlus Nord يتلقى تحديث OxygenOS 10.5.9 مع ميزات Game Space

فاطمة أيت طالب - دبي - هذا هو التحديث الثاني للهاتف OnePlus Nord هذا الشهر، وعلى الرغم من أنه يمتاز بحجم صغير، إلا أنه لا يزال يوفر بعض الميزات الجديدة الرائعة. هذا التحديث يعمل على تحسين Game Space، ويجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر. ضع في إعتبارك أن هذا التحديث متوفر عبر الهواء للنسخة الهندية والنسخة العالمية من الهاتف OnePlus Nord فقط حاليًا، وهذا ما يعني بأن ملاك النسخة الأوروبية من هذا الهاتف سيتعين عليهم الإنتظار لفترة أطول قليلاً.

كما قلنا، حصلت خاصية Game Space على ميزتين جديدتين وفقًا لسجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث، فهناك الآن صندوق أدوت وأزرار ألعاب جديدة من أجل وضع Fnatic Mode. وبالنسبة لكيفية التعامل مع الإشعارات، فهذا الأمر متروك لك تمامًا الآن، فبإمكانك إختيار الإشعارات النصية فقط أو التنبيهات أو حظرها تمامًا. في حالة الإحتفاظ بها، يمكنك الرد بسرعة، على الرغم من أنه يتم حاليًا دعم WhatsApp و INS فقط. أخيرًا، تم تعزيز خاصية التغاضي عن اللمسات العرضية.

أما بخصوص التحسينات الأخرى، فهي تتعلق بالبلوتوث والشبكة وإستقرار نظام التشغيل بشكل عام، ولكن لم يتم تقديم أي تفاصيل حتى الآن.

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كما أشرنا قبل قليل، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.