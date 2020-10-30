Zoom تُطلق ميزة التشفير المتناهي لمؤتمرات الفيديو على منصتها لجميع المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات التي كانت مفقودة في منصة مؤتمرات الفيديو Zoom هي ميزة التشفير المتناهي أو ما يُعرف أيضًا بالتشفير من طرف إلى طرف ( end to end )، ولكن الخبر السار لمستخدمي Zoom هو وصول هذه الميزة أخيرًا. أعلنت الشركة أنها ستبدأ في إصدار النسخة التجريبية من ميزة التشفير المتناهي والتي سيكون بإمكان الجميع تجربتها.

قررت شركة Zoom القيام بذلك للحصول على ملاحظات المختبرين حول الميزة قبل إصدارها بشكل نهائي لعامة المستخدمين. ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة Zoom، فقد صرح بالقول : ” التشفير المتناهي يمثل خطوة أخرى نحو جعل Zoom منصة الإتصالات الأكثر أمانًا في العالم. توفر هذه النسخة من تقنية التشفير المتناهي E2EE الخاصة بنا نفس الأمان الذي توفره منصات الدردشة الحالية التي تعتمد على نظام التشفير المتناهي، ولكن مع فيديوهات ذات جودة أعلى والتي تجعل Zoom تمثل منصة الإتصالات المفضلة لمئات الملايين من الأشخاص وكبرى الشركات في العالم “.

Advertisements

أوضحت Zoom أنها تقدم بالفعل التشفير AES 256-bit GCM، ولكن المشكلة مع هذا النوع من التشفير هو أنه يتم إنشاء مفاتيح التشفير من قبل شركة Zoom نفسها. في حين أنه لا يزال يحمي المستخدمين من الهجمات الخارجية، فإنه يترك إحتمال أن شخصًا ما في Zoom لا يزال بإمكانه رؤية بياناتك.

بإستخدام التشفير المتناهي، يتم إنشاء مفاتيح التشفير من قبل المستخدمين أنفسهم، مما يعني أنه حتى لو أرادت Zoom رؤية البيانات في إجتماعات الفيديو أو الإجتماعية الصوتية، فلن تتمكن من ذلك. ستكون هذه الميزة متاحة لكل من المستخدمين الذين يستخدمون النسخة المجانية من خدمة Zoom أو النسخة المدفوعة، وقد تستحق تجربتك إذا كنت مهتمًا بتحسين خصوصية وأمان إجتماعاتك على منصة Zoom.