Honor تُشوق لإسوارة اللياقة البدنية Honor Band 6 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تشكيلة الأجهزة القابلة للإرتداء للعلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei تواصل التوسع، وقد أعلنت هذه الشركة للتو أنها ذاهبة لتدعيم صفوف هذه التشكيلة بجهاز أخر عبارة عن إسوارة للياقة البدنية تُدعى Honor Band 6. ستحتوي هذه الإسوارة الذكية على شاشة كبيرة وسيتم الكشف عنها رسميًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 3 نوفمبر.

في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، أعلنت شركة Honor أن إسوارة اللياقة البدنية Honor Band 6 سوف تمثل حقبة جديدة من الأجهزة القابلة للإرتدء الكاملة الشاشة، وهذه المرة ” ستكون مختلفة “. وللتذكير، فقد جاءت Honor Band 5 الحالية مع جميع الميزات الأساسية وبسعر تنافسي للغاية، كما أنها جاءت كذلك مع تصميم أنيق، ومع ميزات اللياقة البدنية الأساسية.

بينما نتوقع قدومها مع نفس وظائف إسوارة Honor Band 5، فمن المحتمل أيضًا أن تضم شاشة OLED ذات قطر أكبر يتخطى عتبة 1 إنش، ونأمل أن تكون البطارية أكبر حجمًا أيضًا.

Advertisements

السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هو هل ستكون Honor قادرة على إبقاء السعر في حدود 30 دولارًا أمريكيًا أو أن تحسين المواصفات التقنية سيعني إعادة النظر في التكلفة أيضًا. سنعود إليكم مع تفاصيل أكثر عندما يتم الإعلان رسميًا عن الإسوارة في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على كافة المعلومات.