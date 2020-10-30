Logitech تكشف عن فأرة لاسلكية جديدة مريحة تضم كرة تتبع مدمجة

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن لوحة المفاتيح، تُعتبر الفأرة ملحقًا آخر نستخدمه كثيرًا في عملنا اليومي أو أنشطتنا المدرسية، ونتيجة لذلك، فمن المهم حقًا أن تختار فأرة مريحة للإستخدام، وخاصة إذا كنت تقضي الكثير من الوقت على الحاسوب. إذا كنت من هؤلاء وتبحث عن فأرة جديدة للحاسوب الخاص بك، فقد تكون مهتمًا بإلقاء نظرة على الفأرة الأحدث من شركة Logitech.

كشفت الشركة النقاب عن الفأرة Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Mouse، وهي الفأرة التي تأتي مع جميع الميزات المذكورة في إسمها. هذه الفأرة تأتي بالأزرار الإعتيادية التي يمكننا إيجادها في جميع الماوسات المتاحة في السوق اليوم، ولكنها تأتي أيضًا مع كرة التتبع التي إختفت من الماوسات منذ سنوات طويلة جدًا بعدما فضل معظم المستخدمين إستخدام الماوسات التي تستخدم الليزر.

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يبدو أن الفأرة ERGO M575 Wireless Trackball Mouse تجمع بين أفضل ما في العالمين، فهي تأتي بالتصميم المألوف في الجيل الجديد من الماوسات، ولكنها توفر أيضًا كرة تتبع لأولئك الذين يفضلون إستخدامها. تأتي هذه الفأرة مع الزرين الأساسين في الجهة اليمنى واليسرى، ومع عجلة التمرير، وزرين إضافيين قابلين للبرمجة يمكن تهيئتهما للقيام بوظائف معينة بإستخدام برنامج Logitech.

هذه الفأرة الجديدة تعمل لاسلكيًا وتدعم تقنية Bluetooth LE، ولكن يوجد دونغل مدمج في العلبة يتيح لك ربط هذه الفأرة مع الحاسوب عن طريق الإتصال اللاسلكي 2.4GHz. يبلغ سعر هذه الفأرة 50 دولارًا أمريكيًا، وهي متاحة للشراء على الموقع الرسمي لشركة Logitech.