آبل تكسر حاجز 1 مليار هاتف iPhone مُفعل، وهناك توقعات كبيرة لـ Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - Above Avalon هي عبارة عن منصة مدعومة من قبل الجماهير لتتبع أداء آبل في سوق الهواتف الذكية منذ إطلاق أول هاتف iPhone في العام 2008. ووفقًا لمؤسسها Neil Cybart، فيبدو أن شركة آبل كسرت حاجز 1 مليار هاتف iPhone مفعل في العام 2020.

أوضح Neil Cybart أن وتيرة النمو في قاعدة مستخدمي iPhone تباطأت بسبب إنتشار الهواتف الذكية بشكل كبير. في السنوات الثلاثة الماضية، كان هناك أيضًا عدد أقل من المستخدمين الجدد لهواتف iPhone، وفي العام 2020 يتوقع أن يقوم 80 في المئة من المستخدمين بالترقية من هواتف iPhone القديمة وأن يكون هاتف واحد فقط من بين كل خمسة هواتف في يد مستخدم جديد.

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بينما إنخفضت المبيعات مرتين ( الأولى بعد موسم العطلات في العام 2015، والثانية بعد موسم العطلات في العام 2018 )، تشير التقديرات إلى أن آبل ستتمكن من بلوغ ما يقرب من 250 مليون مبيعة في الربع الرابع من العام 2021 علمًا أن الرقم الحالي يبلغ حوالي 200 مليون مبيعة خلال كل فترة ثلاثة أشهر.

من أجل إبقاء مبيعات آبل قوية، إقترح Neil Cybart أن الشركة بحاجة إلى التركيز على ” دفع حدود تكنولوجيا الكاميرا “، والرفع من ” قيمة إمتلاك هاتف iPhone “، فضلاً عن “زيادة عدد الأدوار التي تتولاها هواتف iPhone “.

أنهى Neil Cybart تحليله بالتنبؤ بأنه في حين أن iPhone سمح لشركة آبل ببلوغ 1 مليار مستخدم نشط، فإن الساعة الذكية Apple Watch هي التي ستنقل الشركة إلى 2 مليار مستخدم.