خدمة Google Drive ستتيح لك الآن تعديل ملفات الأوفيس على الفور

فاطمة أيت طالب - دبي - يُمكن لـ Google Drive فتح الملفات ذات الصلة بحزمة Microsoft Office مثل مستندات Word وجداول البيانات. ومع ذلك، لم يكن ذلك فوريًا وعادة ما يتم فتح تلك الملفات في وضع المعاينة قبل أن يختار المستخدمون فتحها إما بإستخدام Google Docs أو Google Sheets، ولكن جوجل تتطلع الآن إلى جعل هذه التجربة أفضل وأسرع.

أعلنت الشركة عن بعض التغييرات على Google Drive حيث سيؤدي النقر المزدوج على ملف Office إلى تشغيله على الفور في وضع التحرير، مما يسمح للمستخدمين بتحرير المستند على الفور. لا يزال بإمكان المستخدمين معاينة الملف إذا رغبوا في ذلك بالنقر على زر الماوس الأيمن أو إختيار المعاينة، أو النقر فوق الملف مرة واحدة والضغط على زر P على لوحة المفاتيح الخاصة بهم.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” هذا التغيير يجعل فتح المستندات وبدء تحريرها أسرع. يمكن للمستخدمين تعديل ملفات Office والتعليق عليها والتعاون فيها مباشرة بإستخدام الواجهة المألوفة لـ Google Docs و Google Sheets و Google Slides، مع حفظ التغييرات تلقائيًا في الملف بتنسيق الأوفيس الحالي “.

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أوضحت شركة جوجل أنه من حيث التوافق، سينطبق هذا على الملفات ذات الإمتدادات التي تنتهي بـ docx. و doc. و ppt. و xls. و xlsx. و xlsm.، ولكنها أوضحت أيضًا أن الملفات المحمية بكلمة مرور لن تُفتح مباشرة في وضع التحرير. يُقال أنه تم إطلاق هذه التغييرات بالفعل، لذا يجب أن تكون قادرًا على الإستفادة منها على الفور، ولكن إذا لم تتمكن من ذلك، فإمنحها نحو أسبوعين، فهذه هي المدة التي من المتوقع أن تصل فيها لكافة المستخدمين.