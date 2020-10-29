شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منطاد جوجل لبث الإنترنت ظل فى الهواء 312 يوما.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قد بقي المنطاد هناك مدة ثلاثة أشهر، بعدها بدأ يدور حول الأرض مرورا بجنوب المحيط الأطلسي والهندي والهادئ، وفي عام 2020 هبط على الأرض في المكسيك .

وأعلنت جوجل، أنها لن تتوقف عند هذه النتائج، بل ستعمل على زيادة القدرة الذاتية للمنطاد ليعمل على ارتفاع حوالي 18 كيلومترا فترات أطول.

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ومن المفترض في حال نجاح هذا المشروع واستخدامه تجاريا، فإن مثل هذه المناطيد ستوفر الإنترنت للمناطق النائية في جميع أنحاء العالم بسرعة مماثلة لـ 4G.

وكان قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet المالكة لجوجل في كلمته الافتتاحية بالأمس أمام الكونجرس، إن الإنترنت كان أحد أهم أدوات المساواة في العالم، مما يسمح للأشخاص بنشر آرائهم عبر الإنترنت بغض النظر عن ماهية تلك الآراء.

وأضاف بيتشاي: "نفس الحواجز للدخول تجعل من الممكن أيضًا للجهات السيئة التسبب في ضرر" ولكن هذا القسم 230 الموجود في الدستور موفرا إمكانيات محددة لوسائل الانترنت المختلفة أساسي للسماح لجوجل لتوفير الوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات ووجهات النظر، وأضاف ان المادة 230 وفرت أساسًا لقيادة الولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا.