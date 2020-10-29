تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة تكشف عن مستشعر إضافي في هاتف Galaxy S21 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy S21 Ultra في تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد اليوم تسلط الضوء على إعدادات الكاميرة بشكل خاص، والتي تكشف عن مستشعر جديد في إعدادات الكاميرة.

جاءت الصور المسربة اليوم عبر صفحة OnLeaks لتقدم تفاصيل جديدة حول إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S21 Ultra، حيث تكشف الصور الجديدة عن بعض التغيير في إعدادات الكاميرة.

ويظهر هاتف Galaxy S21 Ultra بنفس التصميم المستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية، لكن مع مستشعر أو كاميرة إضافية في الإعدادات، إلا أن الصور لا تؤكد ما إذا كان المستشعر الإضافي لكاميرة خامسة أو مستشعر ثلاثي الأبعاد ToF، أيضاً تم تغيير موضع الفلاش LED في الإعدادات.

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من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S21 Ultra يعود بمستشعر سامسونح المميز بدقة 108 ميجا بيكسل كمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 40 ميجا بيكسل التي قدمت في هاتف Galaxy S20 Ultra.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Galaxy S21 Ultra سيأتي بكاميرة إضافية في إعدادات الكاميرة الخلفية مقارنة بإصدار سامسونج الحالي Galaxy S20 Ultra، كما تشير بعض التوقعات إلى أن العملاق الكوري قد تتجه العام المقبل لدعم هاتفها المميز من سلسلة Galaxy S21 باثنان من عدسات tele، وهي من المميزات التي قدمت من بعض الشركات المصنعة للهاتف هذا العام.

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