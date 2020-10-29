تكنولوجيا: AMD تعلن عن سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 6000 بمعمارية RDNA 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD رسمياً عن سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 6000 التي ترتكز على معمارية RDNA 2، والتي تأتي بتقنية PCIe 4.o، وذاكرة 16 جيجا بايت رام في GDDR6.

كشفت AMD مؤخراً عن سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 6000 مع كرت الشاشة 6900 XT، و6800 XT، وأيضاً 6800 التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر، ومعمارية RDNA 2 أو التي تعرف بBig Navi.

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وتنطلق سلسلة Radeon RX 6000 من AMD مع تقنية PCIe 4.o الجديدة، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في GDDR6، كما جاءت معمارية RDNA 2 بمجموعة من التقنيات التي تتضمن AMD Infinity Cache التي تأتي بسعة 128 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت.

كما تدعم AMD سلسلة كرت الشاشة بتقنية DirectX 12 Ultimate، ومعدل متغير للتظليل، ومن المقرر أن تتوفر الإصدارات الجديدة لاحقاً هذا العام.

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