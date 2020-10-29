شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى يخطئ ويرصد رأس حكم أصلع بدلا من الكرة خلال المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت المباراة على ملعب كاليدونيان، ولا يستخدم الفريق مصورًا لتصوير المباراة؛ وبدلاً من ذلك، يعتمد على نظام كاميرا آلي لمتابعة المباراة.



الحكم بدلا من الكرة سجل المهاجم نيكولا تودوروف النقطة الأولى للفريق في الموسم، ووفقًا لـ Thick Accent: "استمرت الكاميرا في الخلط بين الكرة والرأس الأصلع على الهامش، وحرمت المشاهدين من الحركة الحقيقية مع التركيز على الحكم بدلاً من ذلك." يتنافس نادي إنفيرنيس كاليدونيان ثيسل لكرة القدم، المعروف باسم كالي ثيسل، في البطولة الاسكتلندية، وهي الدرجة الثانية من دوري كرة القدم للمحترفين الاسكتلندي. وتعتمد العديد من الفرق الصغيرة على الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن تكون أطقم العمل ومعدات التسجيل الاحترافية باهظة الثمن. Advertisements

الحكم

جدير بالذكر أن شركة Veo Technologies ومقرها كوبنهاجن تبيع نظام كاميرا آلي يمكنه تسجيل عرض بانورامي بزاوية 180 درجة لملعب كرة قدم بدقة 4K، على الرغم من عدم تأكيد أنها كانت كاميرا Veo التى يستخدمها Inverness Caledonian Thistle.

وتبلغ تكلفة بيع كاميرا Veo والحامل ثلاثي القوائم حوالي 1050 دولارًا، وفقًا لـ Forbes، بالإضافة إلى 1100 دولار إلى 1500 دولار أخرى للاشتراك السنوي في منصة Veo ، والتي تتيح للمستخدمين تمييز لاعبين معينين والوصول إلى ميزات أخرى.

وكانت دربت Veo الذكاء الاصطناعي الخاص بها على متابعة الكرة بسلاسة كما يفعل المصور، باستخدام قاعدة بيانات تضم أكثر من مليون صورة، كما أنه يساعد في الكشف عن الانطلاق والأهداف ويمكنه إنشاء بكرة مميزة مخصصة لجمهور معين، ولكن هذا الخطأ مازال لا يعرف سببه تحديدا وهل هو خاص بهذه الشركة أم غيرها، ولكنه كان غريبا والأول من نوعه.