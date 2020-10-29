شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يمنح موظفيه إجازة طويلة فى عيد الشكر مكافأة للعمل وسط التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر"، أن موظفى فيس بوك سيحصلون على استراحة طويلة بشكل غير عادى فى عيد الشكر، إذ أرسل الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج رسالة بريد إلكترونى إلى الموظفين مساء أمس الأربعاء قال فيها لموظفيه إنهم سيحصلون على ثلاثة أيام إجازة إضافية بمناسبة عيد الشكر هذا العام، حسبما ذكرت شبكة سى إن بى سي.

وسيحصل الموظفون خارج الولايات المتحدة على إجازة لمدة ثلاثة أيام أيضًا، ولكن ليس بالضرورة أن يأخذوا عطلة إضافية حول عيد الشكر، وكتب زوكربيرج أن الإجازة الإضافية كانت مكافأة للعمل من خلال "تحديات غير مسبوقة" هذا العام.

وكتب: "الفكرة هنا هى منح أكبر عدد ممكن من الناس استراحة، وآمل أن تتمكن من قطع الاتصال وأخذ الوقت للراحة وإعادة الشحن قبل الدفعة الأخيرة من العام".

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جاء البريد الإلكترونى لزوكربيرج فى نفس اليوم الذى أدلى فيه بشهادته أمام جلسة استماع فى الكونجرس جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذى لشركة تويتر جاك دورسى والرئيس التنفيذى لشركة جوجل ساندر بيتشاى حول القسم 230 ، وهو جزء من القانون الأمريكى الذى يحمى شركات التكنولوجيا من المسؤولية عن المحتوى الذى ينشئه المستخدمون، ويمنحهم سلطة واسعة للإشراف منصاتهم الخاصة.

لم يتضح من تقرير CNBC ما إذا كان البريد الإلكترونى ينطبق على العاملين المتعاقدين مع فيس بوك، إذ يوجد لدى فيس بوك ما يقرب من 15000 مشرف متعاقد يقومون بمراجعة المواد التى تم الإبلاغ عنه على الموقع فى الولايات المتحدة وحدها، وقد واجهت الشركة شكاوى طويلة الأمد حول كيفية معاملتها لهم، مقارنة بالعاملين بأجر.

وفى وقت سابق من أكتوبر، طُلب من الوسطاء المتعاقدين العودة إلى المكتب، بينما يمكن للموظفين بدوام كامل العمل من المنزل حتى يوليو 2021.