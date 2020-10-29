تكنولوجيا: vivo تؤكد رسمياً على خططها لإستبدال Funtouch OS بواجهة Origin OS الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن خططها لإستبدال واجهة Funtouch OS الحالية بإصدارها الجديد كلياً من واجهة Origin OS، الذي يرتكز على منصة الأندوريد ويأتي بتصميم جديد كلياً.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط vivo لإستبدال واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها الذكية بواجهة Origin OS الجديدة، حيث قامت الشركة بإعادة تصميم واجهة Funtouch OS بشكل كامل، واليوم تعلن vivo رسمياً عن خططها لإطلاق الواجهة الجديدة في 19 من نوفمبر.

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ولقد نشرت vivo إعلان تشويقي لواجهة Origin OS على حسابها الرسمي في WeChat، حيث تعقد الشركة مؤتمر للمطوريين في 19 من نوفمبر لإستعراض مميزات وتصميم واجهة المستخدم الجديدة، والتغييرات التي أضيفت في الواجهة.

أيضاً من المتوقع أن تطلق vivo خلال الحدث القادم إصدارها الجديد من الهواتف الذكية vivo X60، الذي أشارت تسريبات سابقة إلى أنه ينطلق رسمياً ما بين شهري نوفمبر وديسمبر.

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