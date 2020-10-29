الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme C15 Qualcomm Edition مع المعالج Snapdragon 460

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يوليو الماضي، أعلنت شركة Realme عن الهاتف Realme C15، وهو عبارة عن هاتف ذكي من الفئة الإقتصادية يضم بطارية ضخمة بسعة 6000mAh، والمعالج الثماني النوى MediaTek Helio G35. الآن، قررت شركة Realme إزاحة الستار رسميًا عن نسخة جديدة من هذا الهاتف تضم المعالج Snapdragon 460، وهي النسخة التي أطلقت عليها إسم Realme C15 Qualcomm Edition.

الإختلاف الوحيد بين النسخة العادية من الهاتف Realme C15 والنسخة الجديدة يكمن في المعالج، وهذا ما يعني بأن بقية المواصفات التقنية ظلت على حالها، بما في ذلك البطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 6000mAh. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Realme C15 Qualcomm Edition يأتي بدوره مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

Advertisements

وإلى جانب ذلك، فالهاتف Realme C15 Qualcomm Edition الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

الهاتف Realme C15 Qualcomm Edition سيكون متوفرًا باللون الأزرق والفضي، وسيُكلف ما يُعادل 135 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB، وما يُعادل 148 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB.