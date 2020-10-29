AMD تكشف رسميًا عن سلسلة بطاقات الرسوميات الرائدة AMD Radeon RX 6000 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة AMD اليوم عن سلسلة بطاقات الرسوميات الموجهة للاعبين AMD Radeon RX 6000. توفر بطاقات الرسوميات هذه التي تستند على معمارية RDNA 2 وعلى تكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر، تحسنًا يصل إلى ×2 على مستوى الأداء مقارنة مع الجيل السابق مع العلم بأن بطاقات الرسوميات الجديدة من شركة AMD تأتي كذلك مع الدعم لـ Microsoft DirectX 12 Ultimate API الجديدة، وستكون متاحة إعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.

من المحتمل أن تكون بطاقة الرسوميات الأكثر الأهمية في هذه التشكيلة هي AMD Radeon RX 6800 XT التي تُكلف 649 دولار أمريكي. بطاقة الرسوميات هذه تضم 72 وحدة حسابية و16GB من الذاكرة العشوائية GDDR6 التي تمتاز بسرعة 16 جيجابت في الثانية. يمكن لبطاقة الرسوميات هذه تسجيل ما يصل إلى 2015MHz تحت الحمل، ويمكنها أيضًا أن تصل إلى 2250MHz لفترات قصيرة في ظل ظروف مثالية. وتقول شركة AMD أن إجمالي الطاقة المطلوبة من قبل بطاقة الرسوميات هذه هو 300W.

تحتوي AMD Radeon 6800 XT أيضًا على 128 ميجابايت مما تُطلق عليه شركة AMD إسم Infinity Cache. هذه ذاكرة للتخزين المؤقت عالية الكثافة وعالية السرعة تستند على ذاكرة التخزين المؤقت Zen L3. هي مصممة لتقليل إختناقات DRAM وسرعة الإستجابة وإستهلاك الطاقة، وهي فعالة بشكل خاصة أثناء إستخدام دقة 4K أو 1440p. بالإقتران مع VRAM، تقول AMD أن Infinity Cache توفر معدل نقل بيانات أعلى بنحو ×2.17.

كان لدى AMD أيضًا بعض الرسومات البيانية تظهر مقارنة بين AMD Radeon 6800 XT وبطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 3080 التي تُكلف 699 دولار أمريكي. عادة ما نأخذ هذه الرسوميات البيانية بحذر ولكن في غياب أي مراجعات موثوقة من طرف ثالث، يمكن إعتبارها بمثابة إرشادات تقريبية.

بطاقة الرسوميات التالية في التشكيلة هي AMD Radeon RX 6800 التي تُكلف 579 دولار أمريكي. على الرغم من أنها أرخص، فهي لم تفقد الكثير مقارنة مع AMD Radeon RX 6800 XT. يكمن الإختلاف الرئيسي في عدد الوحدا الحسابية التي إنخفضت من 72 وحدة إلى 60 وحدة بسبب تعطيل أحد محركات التظليل. كما تم خفض سرعتها إلى 1815MHz تحت الحمل، في حين تم خفض السرعة القصوى إلى 2105Mhz.

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على الرغم من ذلك، ستظل AMD Radeon RX 6800 مُزودة بـ 16GB من الذاكرة العشوائية GDDR16 التي تمتاز بسرعة 16 جيجابت في الثانية، وبـ 128GB من ذاكرة التخزين المؤقت. ولأنها أبطأ قليلاً، فقد تم تقليص الطاقة المطلوبة إلى 250W.

ستتنافس AMD Radeon RX 6800 في الغالب مع Nvidia GeForce RTX 3070 التي تُكلف 499 دولار أمريكي، على الرغم من أنها أكثر تكلفة. تقول شركة AMD في رسوماتها البيانية أن AMD Radeon RX 6800 تُعتبر أسرع من Nvidia GeForce RTX 2080 Ti، والتي تتمتع بمستويات مماثلة على مستوى الأداء مقارنة مع Nvidia GeForce RTX 3070. ومع ذلك، فنحن نأخذ هذه الرسومات البيانية بقدر كبير من الحذر لأنه يتم إستخدام ميزة تُدعى Smart Access Memory.

في الأخير، هناك بطاقة الرسوميات الرائدة AMD Radeon RX 6900 XT. بطاقة الرسوميات هذه تُكلف 999 دولار أمريكي وتضم 80 وحدة سحابية جنبًا إلى جنب مع نفس أرقام AMD Radeon RX 6800 XT الأخرى. وهذا ما يعني بأنه بغض النظر عن زيادة عدد الوحدات الحسابية، فإن بطاقة الرسوميات AMD Radeon RX 6900 XT تشبه شقيقتها AMD Radeon RX 6800 XT في كل شيء آخر.

فيما يخص التوافر، فإن بطاقات الرسوميات AMD Radeon RX 6800 و AMD Radeon RX 6800 XT ستكون متاحة للشراء إبتداءً من 18 نوفمبر مقابل 579 دولار أمريكي و649 دولار أمريكي على التوالي على الموقع الرسمي لشركة AMD. أما بخصوص بطاقة الرسوميات AMD Radeon RX 6900 XT، فهي ستكون متاحة للشراء إبتداءً من 8 ديسمبر مقابل 999 دولار أمريكي. بطاقات الرسوميات هذه ستكون متاحة أيضًا من الشركات المعتادة، بما في ذلك ASRock و Asus و Gigabyte و MSI و PowerColor و SAPPHIRE و XFX في شهر نوفمبر المقبل.