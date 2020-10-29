آبل ترفع وتيرة إنتاج iPhone بنحو مليوني وحدة بسبب الطلب القوي

فاطمة أيت طالب - دبي - كان iPhone 12 و iPhone 12 Pro معروضين للبيع في بعض المناطق منذ بضعة أيام فقط وكان الطلب عليهما قويًا حتى الآن. في الواقع، لقد كان الطلب على هذين الهاتفين قويًا جدًا لدرجة أن شركة آبل قررت الإتصال بشركائها المصنعين لتسريع وتيرة إنتاج iPhone 12 ليتم إنتاج مليوني وحدة.

يبدو أن إضافة شاشة OLED والدعم لشبكات الجيل الخامس 5G وتغيير تصميم الإطار كان كافيًا لإثارة إهتمام المستهلكين. ووفقًا لمؤسسة Cinda Securities، فسوف تشهد آبل طلبًا قويًا على تشكيلة iPhone 12 Series بحيث ستنجح في بيع 80 إلى 85 مليون وحدة. وتتوقع تقديرات أخرى إرتفاعاً ضخمًا في الشحنات لتبلغ 230 إلى 240 مليون وحدة في العام 2021، وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا الأمر سيجعل iPhone 12 Series هي تشكيلة آبل الأكثر مبيعًا في التاريخ. صاحب الرقم القياسي الحالي هو iPhone 6 و iPhone 6 Plus اللذان بلغت مبيعاتهما نحو 222.4 مليون وحدة.

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أوضح المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo أن الطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro بلغت إجمالاً 7 إلى 9 ملايين وحدة. وتوقع أيضًا أن يمثل iPhone 12 و iPhone 12 Pro نحو 60 إلى 70 في المئة من إجمالي شحنات تشكيلة iPhone 12 Series، بينما سيمثل iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max نحو 15 إلى 20 في المئة من إجمالي الشحنات.