شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد نجاح رحلة تجريبية لسيارة رياضية طائرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت السيارات الطائرة فى أفلام هوليوود لسنوات، والآن أصبحت هذه السيارات حقيقة، بعد إجراء تجربة ناجحة باستخدام السيارة AirCar الطائرة التى تتحول من سيارة عادية إلى أخرى طائرة فى أقل من ثلاث دقائق، وخلال الرحلة التجريبية، أقلعت السيارة الطائرة بنجاح من مطار بيشتانى بسلوفاكيا، ووصلت إلى ارتفاع فوق مستوى الأرض يبلغ 1500 قدم، قبل أن تعود إلى الأرض.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تزن السيارة الطائرة ذات المقعدين 1100 كجم فقط، ويمكن أن تحمل حمولة إضافية تبلغ 200 كجم لكل رحلة، وقال الدكتور برانكو ساره، الزميل تقنى أول فى شركة بوينج: "آلية نشر الجناح والذيل رائعة للغاية، حيث تحول السيارة إلى طائرة، فقمرة القيادة التى توفر مساحة للسائق أو الطيار والراكب واسعة للغاية وذات تصميم جميل، والمظهر العام للسيارة الطائرة على الطريق وفى الجو رائع ".

وفقًا لمصمميها، Klein Vision، يمكن استخدام AirCar لأغراض الترفيه، أو كسيارة أجرة طيران فى المستقبل القريب.

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قال أنطون زاجاك، المؤسس المشارك والمستثمر والطيار فى شركة Klein Vision: "مع AirCar، ستصل إلى وجهتك دون متاعب الوصول إلى المطار والمرور عبر الأمن التجارى، كما يمكنك قيادة سيارة AirCar الخاصة بك إلى ملعب الجولف، أو المكتب أو مركز التسوق أو إلى فندقك فى مكان عادى لانتظار السيارات. "

لسوء الحظ ، لا يزال من غير الواضح تكاليف AirCar، أو متى ستكون متاحة، ومع ذلك يدعى Klein Vision أن لديها بالفعل مشترًا.

وأضاف البروفيسور ستيفان كلاين، كبير المسؤولين التنفيذيين فى الشركة وطيار الاختبار: "بعد الانتهاء من جميع اختبارات الطيران المطلوبة وفقًا للوائح ، سنقدم نموذجًا بمحرك 300 حصان معتمد خلال الأشهر الستة المقبلة، والخبر السار هو أن لدينا مشترًا بالفعل."