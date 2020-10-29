شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخطط لإرسال مهمة لكويكب تقدر قيمته بـ 10000 كوادريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط ناسا لمهمة إلى كويكب معدنى ضخم تقدر قيمته بـ 7700 كوادريليون جنيه إسترلينى (10000 كوادريليون دولار)، إذ يبلغ قطر الكويكب، المسمى 16 Psyche، حوالى 140 ميلاً، وهو أحد أكثر الأجسام ضخامة فى حزام الكويكبات الرئيسى الذى يدور بين المريخ وكوكب المشترى.

وقالت الدكتورة تريسى بيكر، عالمة الكواكب فى معهد ساوث ويست للأبحاث: "لقد رأينا نيازكًا معظمها من المعدن، لكن 16 Psyche يمكن أن يكون فريدا من نوعه حيث أنه قد يكون كويكبًا مصنوعًا بالكامل من الحديد والنيكل، فكوكب الأرض نواة معدنية وغطاء وقشرة، ومن المحتمل أنه أثناء تشكل كوكب أولى، اصطدم بجسم آخر فى نظامنا الشمسى وفقد وشاحه وقشرته ".

يتوقع الخبراء أن الحديد وحده فى 16 Psyche يمكن أن يساوى 10000 كوادريليون دولار - إذا كان من الممكن بطريقة ما جلبه إلى الأرض، وللمقارنة، بلغت قيمة الاقتصاد العالمى 80،934،771،028،340 دولارًا (62،388،972،921،051.02 جنيهًا إسترلينيًا) فى عام 2017.

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هذا يعنى أن الكويكب يمكن أن يكون بقيمة 123،556.29 ضعف الاقتصاد، وفى حديث إلى Global News فى عام 2017، قالت Lindy Elkins-Tanton ، العالمة الرئيسية فى مهمة ناسا ومديرة كلية استكشاف الأرض والفضاء بجامعة ولاية أريزونا: "حتى لو يمكننا انتزاع قطعة معدنية كبيرة وسحبها مرة أخرى هنا، ماذا ستفعل؟ هل يمكنك الجلوس وإخفائها والتحكم فى المورد العالمى، إذ يتم التحكم فى الماس بشكل مؤسسى - وحماية سوقك؟ ماذا لو قررت أنك ستعيده مرة أخرى وكنت ستحل مشاكل الموارد المعدنية للبشرية فى كل الأوقات؟ من الواضح أن هذه تكهنات جامحة".

وتخطط ناسا لزيارة الكويكب فى عام 2022، على أمل فهم كيفية تشكل الكواكب الأرضية مثل الأرض لأول مرة.

من المقرر إطلاق المركبة الفضائية فى عام 2022، قبل أن تصل إلى مدار Psyche فى عام 2026، لتدور حول الكويكب لمدة 21 شهرًا، وترسم خرائط وتدرس خصائص Psyche، قبل إرسال نتائجها إلى الأرض.

وأوضحت وكالة ناسا: "فى أعماق الكواكب الصخرية والأرضية - بما فى ذلك الأرض - يستنتج العلماء وجود نوى معدنية، لكن هذه تقع بشكل بعيد المنال أسفل القشور الصخرية للكواكب، ونظرًا لأننا لا نستطيع رؤية قلب الأرض أو قياسه بشكل مباشر، فإن Psyche يقدم نافذة فريدة من نوعها إلى التاريخ العنيف للتصادمات والتراكم الذى خلق الكواكب الأرضية. "