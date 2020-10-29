شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تدعو المستهلكين لنمط صحي أفضل بإطلاق مسابقة رياضية للفوز بساعة HUAWEI WATCH FIT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق مسابقة جديدة للمستهلكين في مصر، حيث أن هواوي تدعو المستهلكين الي اتباع نمط صحي ورياضي أفضل، بالإضافة الي اتاحة الفرصة للمستهلكين بالفوز بساعة هواوي الذكية الرياضية HUAWEI WATCH FIT، تأتي هذه المسابقة من خلال تطبيق HUAWEI Health، حيث يمكن للمستخدم الدخول على الحساب الشخصي للتطبيق، ثم الضغط على مكان (اكتشف) ومن بعدها الضغط على (اشترك الأن)، هذا بالإضافة الي القيام ب5000 خطوة خلال ثلاثة أيام فقط.

تتضمن ساعة هواوي الذكية الرياضية HUAWEI WATCH FIT ميزات تتبع الصحة الشاملة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 ومراقبة مستوى الإجهاد لضمان حصول المستخدمين على جميع البيانات التي يحتاجونها للحفاظ على راحة البال. تساعد مراقبة SpO2 المستخدمين على تتبع تشبع الأكسجين في الدم، بينما توفر مراقبة مستوى الإجهاد تمارين التنفس لمساعدة المستخدمين على الاسترخاء. بالإضافة الي أن الساعة تحتوي على تقنية HUAWEI TruRelax التي توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة، وتقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 4.0، يمكن لهذه الساعة الذكية مراقبة معدل ضربات القلب بدقة في الوقت الفعلي طوال اليوم وحتى في أثناء فترة النوم، وتقنية تتبع النوم HUAWEI TruSleep™ 2.0، فإن هذه الساعة قادرة على تسجيل حالة النوم بدقة، وتحليلها بالإضافة إلى تقديم أكثر من 200 نصيحة علمية لتحسين جودة النوم.

تحتوي ساعة هواوي الذكية الرياضية HUAWEI WATCH FIT على مستشعر GPS المدمج و5ATM، وخوارزمية الذكاء الاصطناعي لمعدل ضربات القلب والمستشعرات المبتكرة، تم تصميم ساعة HUAWEI WATCH FIT لكي تناسب كل أنواع التمرين. تساعد هذه الساعة المستخدم على التدريب بشكل أفضل من خلال توفير مقاييس في الوقت الفعلي وتقييمات علمية لتأثير التدريب إلى جانب الإرشادات الاحترافية.

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تتميز ساعة HUAWEI WATCH FIT بأكثر من 130 خيارًا مختلفًا لتصميم وجه الساعة من خلال متجر Huawei Watch Face Store. يمكن للمستخدمين تخصيص وجوههم بألبومات الصور الخاصة بهم والتي تتم مزامنتها مباشرةً من هواتفهم الذكية، ويمكنهم اختيار البيانات المعروضة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. توفر وضعية always on-display ستة وجوه في وضع الاستعداد للساعة حتى يتمكن المستخدمون من معرفة الوقت في لمح البصر.

توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT مقاييس تمارين دقيقة وفي الوقت الفعلي من خلال 11 وضعًا رياضيًا احترافيًا بما في ذلك الجري والسباحة وركوب الدراجات. تتيح للمستخدم أوضاع التمارين الـ 85 المخصصة لإطلاق العنان لإمكاناتك وقدراتك الرياضية، سواء كان المستخدم يمارس رياضة اليوجا، أم التدريب المتقطع عالي الكثافة، تتبع الساعة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، والسعرات الحرارية، ومدة التمرين.

تعد HUAWEI WATCH FIT أول ساعة ذكية رياضية من هواوي تتميز بتصميم وجه ساعة مستطيل الشكل. تجمع الساعة الذكية بين شاشة AMOLED عالية الدقة المبهرة مقاس 1.64 بوصة، وتحتوي على بطارية يصل عمرها إلى 10 أيام في سيناريوهات الاستخدام النموذجي. تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT أيضًا تقنية الشحن السريع من هواوي، حيث يمكن أن توفر خمس دقائق من الشحن شحنة كافية للحفاظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد.



