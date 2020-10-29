تكنولوجيا: Honor تحدد 3 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن سوارة Honor Band 6 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت Honor إعلان تشويقي جديد على Weibo كشفت من خلاله عن خططها للإعلان عن سوارة Honor Band 6 الذكية في 3 من نوفمبر.

تستعد شركة Honor للإعلان الرسمي قريباً عن إصدار جديد من السوارات الذكية، الذي ينطلق قريباً بعنوان Honor Band 6، حيث تأتي السوارة بحجم كبير للشاشة، وتصميم مستطيل.

ولقد أكدت Honor في إعلانها التشويقي الذي جاء على Weibo على أنها ستقدم سوارة Honor Band 6 الذكية برؤية وتصميم مختلف عن الإصدارات السابقة مع عرض بكامل في الشاشة.

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من جانب أخر قدمت Honor إصدارها السابق من السوارات الذكية Honor Band 5 التي جاءت بمستوى تسعير جيد، مع دعم المميزات الرئيسية لدعم تتبع الأنشطة الرياضية للمستخدم، كما جاءت بتصميم أنيق.

أيضاً من المتوقع أن تأتي سوارة Honor Band 6 المرتقبة بنفس مواصفات تتبع الأنشطة الرياضية التي قدمت في الإصدار السابق، كما تضم شاشة OLED، أيضاً تشير التوقعات إلى أن سوارة Honor Band 6 الذكية تأتي بسعة أكبر للبطارية، إلا أن مستوى تعسير هذا الإصدار لم تكشف عنه التسريبات التي نشرت حتى الآن، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال أيام لمزيد من التفاصيل.

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