تكنولوجيا: سوني تؤكد على دعم تطبيقات بث المحتوى عبر أجهزة PS5 و PS4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني على مدونتها اليوم عن خططها لدعم تطبيقات بث المحتوى على أجهزة أجهزة PS5 و PS4، على أن تشمل تطبيقات بث المحتوى تطبيق APPLE TV من بين تطبيقات أخرى.

أكدت شركة سوني في تفاصيل نشرت اليوم على خططها لجلب تطبيق Apple TV في المساحة المخصصة للوسائط في PS5، أيضاً من المقرر أن يتوافق التطبيق مع وحدة التحكم Media Remote لدعم المستخدم بميزة التحكم والبحث عن المحتوى.

ويمكن من خلال دعم تطبيق بث المحتوى Apple TV أن يتاح للمستخدمين تجربة العروض الأصلية من Mythic Quest: Raven’s Banquet، و Ted Lasso، وThe Morning Show عبر Apple TV Plus.

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من جانب أخر سيتاح للمستخدمين الإشتراك والتسجيل في القنوات المميزة عبر تأجير أو شراء الأفلام، والعروض التلفزيونية، كما سيتاح للمسخدمين الوصول إلى العروض السابقة، أيضاً سيتوفر تطبيق Apple TV على أجهزة PS4، كما ينطلق Apple TV على منصة البلاي ستيشن في 12 من نوفمبر.

وتشمل التطبيقات التي ستتوفر على أجهزة PS5 التطبيقات التالية:

Apple TV

Disney Plus

Netflix

Spotify

Twitch

YouTube.

ومن المقرر أن تتوفر لاحقاً مزيد من خدمات بث المحتوى مثل Amazon Prime Video، و MyCanal، و أيضاً Peacock، كما أكدت سوني على دعم بث ومشاركة محتوى الألعاب مباشرة عبر Twitch، واليوتيوب.

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