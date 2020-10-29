الهاتف iPhone 12 Mini يظهر في مقطع فيديو قبيل الإطلاق الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي -

على الرغم من تبقي أسبوع كامل على عرضه للطلب المسبق، تمكن الهاتف iPhone 12 Mini بطريقة ما من الوصول إلى يدي الصحفي التقني الروماني George Buhnici، والذي نشر مقطع فيديو يستعرض لنا الهاتف الأصغر في تشكيلة iPhone 12 Series الجديدة مما أعطانا أول لمحة مباشرة له وفرصة مقارنته مع الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro.

بأبعاده التي تبلغ 131.5 × 64.2 × 7.4 ملمتر ووزنه الذي يبلغ 135 جرامًا، يتميز الهاتف iPhone 12 Mini عن بقية أعضاء تشكيلة iPhone 12 Series، فهو يأتي ليكون بمثابة هاتف iPhone متقدم على مستوى الأداء والقدرات وقابل للإستخدام بيد واحدة. في هذا الفيديو سترى iPhone 12 Mini ذو شاشة 5.4 إنش في مواجهة iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 11 Pro Max ما يؤكد لنا مدى صغر حجم هذا الهاتف الجديد. يشير المضيف أيضًا إلى مدى سهولة وضع الهاتف iPhone 12 Mini في الجيب، ويعطينا أيضًا فرصة إلقاء نظرة على الكاميرات الأمامية والخلفية والتي هي مماثلة لكاميرات iPhone 12 العادي.

مقارنة مع الهاتف iPhone SE 2020 الصغير الحجم أيضًا، يبدو iPhone 12 Mini الجديد أقصر بمقدار 7 ملمترات وأضيق بمقدار 3 ملمترات. إنه أيضًا iPhone الذي يحتوي على أعلى عدد بكسلات في كل إنش حتى الآن، فهو يضم 476 بكسل في كل إنش، على الرغم من أن القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة يبدو أكبر قليلاً لأنه يمتاز بنفس حجم القطع الموجود في هواتف iPhone 12 الأخرى.