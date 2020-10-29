“أبل” ترفع إنتاج “iPhone 12” بمقدار 2 مليون وحدة‎

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 11:16 صباحًا

بسبب زيادة الطلب عليه، قررت شركة ”أبل“ الأمريكية زيادة إنتاج هاتف (iPhone 12) بما يصل إلى مليوني وحدة.

يأتي ذلك بعد إطلاق هاتفي ”iPhone 12“ و ”12 Pro“ للبيع في بعض الدول في الأيام القليلة الماضية.

وأشارت التقارير التقنية إلى أن شاشة ”OLED“ المقترنة بشبكة الجيل الخامس وتصميم إطار الهاتف، أثارا اهتمام المستخدمين في جميع أنحاء العالم؛ ما تسبب في زيادة الطلبات.

وفقا لشركة ”Cinda Securities“ ستتلقى ”أبل“ طلبات على سلسلة (iPhone 12) لتصل إلى مستوى 80-85 مليون وحدة.

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فيما أشارت تقديرات أخرى إلى ارتفاع ضخم بين 230 و240 مليون شحنة في عام 2021، وإذا حققت ”أبل“ بالفعل هذا الرقم، فستكون سلسلة (iPhone 12) أفضل هواتف الشركة مبيعا في التاريخ.

وكان الرقم القياسي الحالي لهاتف ”iPhone 6“ و ”6 Plus“ قدر بنحو 222.4 مليون وحدة.

وقال المحلل الشهير، مينغ تشي كو، إن الطلبات المسبقة لجهاز (iPhone 12 Pro) تفوقت على توقعات المحللين، بفضل الطلب القوي في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

وتشير توقعات تشي كو إلى أن ”iPhone 12“ و ”12 Pro“ سيشكلان 30-35 ٪ من إجمالي شحنات سلسلة ”iPhone 12“ وسيكون (Pro Max) أكثر شيوعا من ”iPhone 12 mini“.

يُذكر أن التوقعات المبكرة كانت رجحت أن يحقق ”iPhone 12 mini“ طلبا أكبر في الشحنات، إلا أن انخفاض الطلب من الصين على أصغر طراز ربما قلل من حصته، بحسب “ارم نيوز”.