مايكروسوفت تتجه لإنهاء متصفح إكسبلورار بدءاً من الشهر القادم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - يبدو أن شركة مايكروسوفت بدأت فعليا في إنهاء متصفح إنترنت إكسبلورار (IE) القديم لصالح متصفح إيدج (Edge) الجديد المستند إلى (Chromium).

وتوصي الشركة المستخدمين منذ سنوات بالتخلي عن (IE)، ومع ذلك لا يزال لدى المتصفح ما يقرب من 5 في المئة من الحصة السوقية لاستخدام المتصفحات.

وتتخذ مايكروسوفت قريبًا إجراءات أكثر نشاطًا لإبعاد الأشخاص عن متصفح (IE).

ويرفض المتصفح الآن الوصول إلى مواقع ويب معينة، ويجري فتح الموقع المطلوب تلقائيًا في إيدج اعتبارًا من الشهر المقبل.

ويُعد هذا السلوك الإجباري جزءًا من خطط إهمال متصفح إنترنت إكسبلورار.

وتطرح مايكروسوفت الميزة تدريجيًا لأغراض الاختبار لبعض مستخدمي ويندوز منذ الإصدار 84 لمتصفح إيدج.

وتخطط الشركة لتمكين الإجراء لجميع مستخدمي متصفح (IE) مع الإصدار 87 من متصفح إيدج، المقرر إصداره في الشهر المقبل.

وتم تمكين هذا السلوك في 1156 موقعًا فقط، ويوجد في قلب هذه الميزة الجديدة ملف (DLL) جديد؛ كانت مايكروسوفت تضيفه داخل عمليات تثبيت إيدج خلال الصيف.

Advertisements

ويعتبر ملف (DLL) الجديد، المسمى (ie_to_edge_bho.dll)، بمثابة كائن مساعد للمتصفح (BHO).

وإذا تم تخزين ملف (BHO) داخل مجلد إيدج، فإنه يتم تحميل (BHO) عبر مفتاح التسجيل داخل متصفح إنترنت إكسبلورار في كل مرة يشغل فيها المستخدم متصفح (IE).

ويعمل ملف (BHO) على مراقبة مواقع الويب التي يحاول المستخدم الوصول إليها، بغض النظر عن كون الانتقال يتم من خلال النقر فوق ارتباط، أو عن طريق كتابة عنوان الموقع في شريط العناوين.

وفي كل مرة يحدث ذلك، يتحقق ملف (BHO) من أجل أن يعرف هل عنوان الموقع الخاص بالمستخدم موجود في قائمة المواقع المعروفةِ بعدمِ توافقِها مع إنترنت إكسبلورار.

وتشمل الأسماء الموجودة في القائمة: يوتيوب وإنستاجرام وتويتر وياهو وفيسبوك وجوجل، على سبيل المثال لا الحصر.

ويعرض المتصفح عند محاولة الوصول إلى موقع غير متوافق رسالة نصها: هذا الموقع لا يعمل مع إنترنت إكسبلورار، ويطلب من المستخدمين نقل إعدادات متصفح (IE) والبيانات وملفات تعريف الارتباط إلى متصفح إيدج.

وبالإضافة إلى عمليات إعادة التوجيه، تخطط مايكروسوفت أيضًا لتعطيل دعم متصفح (IE) في مختلف الخدمات التي تقدمها عملاقة البرمجيات.

وحذّرت الشركة المستخدمين من أن المتصفح لن يستطيع تسجيل الدخول إلى الحسابات من مايكروسوفت اعتبارًا من 13 نوفمبر.