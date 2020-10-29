تكنولوجيا: Oppo تستعد للإعلان عن هاتف Oppo K7x في 4 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد لحدث يعقد في 4 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo K7x الذي ينطلق بأكبر سعة للبطارية.

تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة قريباً، حيث تقدم هاتف Oppo K7x الذي يتميز بدعم شبكات 5G، والذي كشف عن لمحات من تصميمه في الإعلان التشويقي.

ويؤكد الإعلان التشويقي على أن هاتف Oppo K7x 5G ينطلق قريباً بأكبر سعة للبطارية، كما يظهر الهاتف في الإعلان بتصميم مستطيل للكاميرة الخلفية، إلا أن عدد مستشعرات الكاميرة غير واضح حتى الآن.

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من جانب أخر كشفت بعض التسريبات التي جاءت عبر TENAA، عن أن Oppo لديها إصدار جديد من الهواتف الذكية بنموذج رقم PERM00، والذي يتميز بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما يتميز الهاتف بأبعاد 20:9.

كما يضم هذ الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، إلا أن التسريبات لم توضح مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار، أيضاً من المتوقع أن يكون هاتف Oppo K7x 5G إصدار أقل تكلفة من هاتف الشركة الحالي K7 5G، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف في الإعلان الرسمي المرتقب في 4 من نوفمبر.

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