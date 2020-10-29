شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أين توجد حياة فى المنظومة الشمسية خارج الأرض؟ معهد البحوث الفضائية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أناتولى بيتروكوفيتش، مدير معهد البحوث الفضائية، أن آثار الحياة البدائية يمكن أن توجد فى جو كوكب الزهرة وجليد المريخ أو فى المحيطات تحت جليد أقمار الكواكب الغازية العملاقة، ووفقا لموقع RT، قال بيتروكوفيتش، فى حديث لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء: "لتطور مثل هذه الحياة، يكفى وفقا للتصورات الحالية، وجود مكان ثابت بدرجة حرارة ملائمة وماء ومصدر حرارى أو كيميائى للطاقة".

ويشير علم الفلك الحديث إلى أن مثل هذه الأماكن منتشرة فى المنظومة الشمسية، وقد تكون المحيطات موجودة تحت الجليد على أقمار الكواكب الغازية العملاقة، وسحب كوكب الزهرة وجليد المريخ.

ووفقا له لن يثير العثور على مثل هذه الحياة دهشة العلم والعلماء، إذا وجدت هناك، وكل ما هو مطلوب "يجب محاولة البحث".

ويعتقد الخبير أن اكتشاف أى نوع من الحياة حتى أكثرها بدائية مصدره خارج الأرض، سوف يغير وجهات نظر البشرية، ويوسع بصورة جذرية مفهوم الحدود الممكنة فى علمى الوراثة والكيمياء البيولوجية، وأضاف "هذه واحدة من المهام التى تبرر عمليا جميع الاستثمارات".