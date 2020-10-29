خطوات إنشاء رموز Memoji في ساعة آبل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 40 دقيقة

يأتي إصدار نظام التشغيل (WatchOS 7) الخاص بساعة آبل متضمنًا تطبيق (Memoji) الذي يتيح لك إنشاء رموز Memoji مخصصة تناسب شخصيتك وحالتك المزاجية، حيث يمكنك اختيار لون البشرة وتسريحة الشعر وملامح الوجه وغطاء الرأس والنظارات وغيرها الكثير.

إليك كيفية إنشاء رموز Memoji مخصصة في ساعة آبل الذكية:

افتح تطبيق Memoji في ساعة آبل.

إذا كنت تستخدم التطبيق للمرة الأولى، فاضغط على خيار (البدء) Start، وإذا كنت قد أنشأت Memoji بالفعل، فاضغط على علامة (+) لإضافة رمز جديد.

اضغط على أي من الملامح ومرّر الزر التاجي لاختيار الخيارات التي تريد تطبيقها على Memoji الخاص بك، مثل: لون البشرة وتسريحة الشعر والنظارات.

بمجرد الانتهاء اضغط على خيار (تم) Done لإضافة Memoji إلى مجموعتك.

لإنشاء Memoji آخر، اضغط على علامة (+)، ثم أضِف الملامح التي تريدها.

ملاحظة: يمكنك استخدام رموز Memoji التي تقوم بإنشائه كملصقات في الرسائل.

كيفية تحرير Memoji في ساعة آبل:

افتح تطبيق Memoji في ساعة آبل الخاصة بك.

اضغط على رمز Memoji الذي تريد تحريره، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

التحرير: اضغط على الملامح مثل: العينين والنظارة، ثم مرّر الزر التاجي لاختيار خيار مختلف.

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إنشاء واجهة للساعة: مرّر للأسفل، ثم اضغط على (إنشاء واجهة للساعة) Create Watch Face، ثم ارجع إلى واجهة الساعة وحرّك لليمين لرؤية رمز Memoji الجديد، وتذكر ستُضاف الرموز التي تنشئها كواجهة للساعة أيضًا إلى مجموعة واجهات الساعات في تطبيق (Watch) في هاتف آيفون.

لتكرار Memoji: مرّر للأسفل، ثم اضغط على (تكرار) Duplicate.

لحذف Memoji: مرّر للأسفل، ثم اضغط على خيار (حذف) Delete.

الجدير بالذكر، أنه عندما يشارك شخص ما واجهة لساعة آبل معك، يمكنك فتحها مباشرة في تطبيق (Watch) في هاتف آيفون من خلال الضغط على الرابط المرسَل، أما في ساعة آبل فيمكنك الوصول إلى الواجهة التي تتم مشاركتها عبر الرسائل وإضافتها دون استخدام آيفون.

وإذا رغبت في إضافة واجهة للساعة تمت مشاركتها معك عبر أحد التطبيقات، مثل: تويتر، ستظهر لك واجهة الساعة كرابط URL حيث يمكنك حفظه في iCloud ثم فتحه في تطبيق (Watch) في هاتف آيفون، وإذا كانت واجهة الساعة التي شاركها معك مستخدم آخر عبر تطبيق لم تقم بتثبيته في آيفون، فإن تطبيق (Watch) في آيفون سيسمح لك بتثبت ذلك التطبيق في هاتفك أولًا ثم المتابعة في تثبيت الواجهة في ساعتك.